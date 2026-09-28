Stappen zetten in de loopbaan

Uithoorn – Voor iedereen die op zoek is naar een passende baan of zich verder wil ontwikkelen in de carrière biedt de bibliotheek een serie van acht inspirerende online workshops, in samenwerking met Stichting JobOn. Van oktober tot en met november 2026 kunnen belangstellenden wekelijks kosteloos deelnemen aan interactieve sessies over personal branding, netwerken, digitalisering, LinkedIn of de Nederlandse netwerkcultuur.

Of mensen nu op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, een carrièreswitch willen maken of anderstalig zijn, iedereen is welkom. Het programma is divers, toegankelijk en helpt deelnemers in hun loopbaanontwikkeling. De workshops vinden wekelijks plaats op woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur, in de periode van 7 oktober tot en met 25 november. De activiteiten duren maximaal twee uur en worden online gegeven. Ervaren trainers en coaches vanuit Stichting JobOn begeleiden de workshops.

Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden op de website van de bibliotheek. “Als bibliotheek zijn we blij met deze samenwerking met JobOn, die bijdraagt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen”, aldus Anton Furnée, programmamaker van de Bibliotheek Amstelland. Meer informatie en aanmelden voor de activiteiten kan via www.debibliotheekamstelland.nl.

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Zet stappen in de loopbaan. Foto: aangeleverd.