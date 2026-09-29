Ook dit jaar Groot Sinterklaas Spektakel

Aalsmeer – Na het succes van de afgelopen jaren keert het gezelligste Sinterklaasevenement van Aalsmeer terug naar De Bloemhof. Vrijdag 12 december staat in het teken van het Grote Sinterklaas Spektakel (voorheen Sinterklaas Bingo); een avond vol spanning, gezelligheid, verrassingen en natuurlijk een flinke dosis Sinterklaashumor. Verwacht een sfeervolle avond met mooie prijzen, hilarische momenten, verrassende wendingen.

Sinterklaasgezelligheid

De Bloemhof vormt opnieuw het perfecte decor voor een avond vol entertainment en Sintgekte. Wat er precies allemaal op het programma staat, houden de organisatie en de Pieten nog even geheim, maar één ding is zeker: het wordt een avond waar nog lang over nagepraat zal worden. Zet 12 december alvast met grote (chocolade) letters in je agenda en maak je klaar voor een avond vol Sinterklaasgezelligheid!

Kaartverkoop op 6 oktober bij Vleghaar

De kaartverkoop voor het Grote Sinterklaas Spektakel vindt plaats op dinsdag 6 oktober bij Café Vleghaar in de Chrysantenstraat. De deuren gaan vanaf 19.00 uur open en de daadwerkelijke verkoop begint om 20.00 uur. Een kaart kost 25 euro en er geldt een maximum van zes kaarten per persoon. Zorg dat je er op tijd bij bent, want voorgaande edities waren razendsnel uitverkocht!

Foto: Het team van het Grote Sinterklaas Spektakel (aangeleverd).