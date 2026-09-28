Tourrit Aalsmeers Bromfiets Genootschap met een twist

Aalsmeer – Afgelopen zondag was het weer lekker druk met klassieke bromfietsen bij café Joppe in het Centrum. Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap organiseerde haar derde tourrit van dit jaar. Waar dit traditioneel altijd een avondrit is, had het bestuur deze keer iets anders in petto: een tourrit met een twist!

Ruim veertig klassieke bromfietsen en hun eigenaren waren benieuwd wat die twist zou inhouden. Het feit dat er op het uitgedeelde routekaartje heel veel oranje pijlen stonden, had natuurlijk al het nodige weggegeven, maar dat was bij het vertrek nog niemand opgevallen.

De rit begon met een kleine omweg langs het zorgcentrum. Er was beloofd dat er grote belangstelling zou zijn voor de stoet oldtimers; dat viel helaas wat tegen, maar het handjevol bewoners dat aanwezig was, kon het zeker waarderen. Vervolgens ging de route langs het kanaal richting de Braassem en Leiderdorp, waar de deelnemers onderweg werden getrakteerd op een heerlijke, door Bakkerij Vooges gesponsorde krentenbol.

Bij de tussenstop in Zoeterwoude-Rijndijk werd het geheim onthuld. De rest van de rit zou niet gewoontegetrouw achter de ritleider worden gereden; het bestuur had het vervolg van de route voorzien van oranje pijlborden. De deelnemers mochten de rit terug naar Aalsmeer in groepjes van drie in eigen tempo rijden. Deze vrijheid werd enorm gewaardeerd en veel sneller dan gebruikelijk was iedereen weer terug bij café Joppe.

Al met al een zeer geslaagde nieuwe opzet die zeker om een vervolg vraagt. Na een paar gezellige drankjes op het terras ging iedereen weer voldaan huiswaarts en kijkt het bestuur van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap, mede ook dankzij het zomerse zonnetje, terug op een topdag.

Foto’s: Redactie Aalsmeer