Zeven genomineerden voor Cultuurprijs Aalsmeer 2026

Aalsmeer – De genomineerden voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 zijn bekend. In totaal maken zeven kandidaten kans op de tweejaarlijkse culturele onderscheiding van de gemeente Aalsmeer: Janna van Zon, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA), Ulla Eurich, Kunstkast Aalsmeer, Marcel Harting, de Openbare Bibliotheek Aalsmeer en de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging (ACOV).

Veelzijdig cultureel

De genomineerden laten ieder op hun eigen manier zien hoe veelzijdig het culturele leven van Aalsmeer is. Zo maakt ACOV al meer dan een eeuw deel uit van de lokale muziekcultuur, terwijl Janna van Zon zich al jarenlang inzet voor kunst, cultuur en ontmoeting, onder meer vanuit het Huiskamermuseum. Kunstkast Aalsmeer brengt beeldende kunst op een laagdrempelige manier de openbare ruimte in en Marcel Harting geeft als dorpsdichter poëzie een zichtbare plek binnen de gemeente. De Openbare Bibliotheek Aalsmeer vervult een brede rol als ontmoetingsplek voor taal, kennis en cultuur. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) organiseert al jarenlang uiteenlopende culturele activiteiten en Ulla Eurich zet zich onder meer als voorzitter van KCA in voor verbinding binnen het Aalsmeerse culturele veld.

Jury gaat op werkbezoek

De Cultuurprijs is geen publieksprijs. Een onafhankelijke jury bepaalt wie de prijs ontvangt. De jury bestaat uit Sigrid Ivo, directeur van het Stedelijk Museum Almelo en juryvoorzitter, ondernemer en radiopresentator Anna-Maria Giannattasio en voormalig wethouder Cultuur Willem Kikkert. Op 27 en 28 oktober bezoekt de jury alle genomineerden. Tijdens deze werkbezoeken krijgen de genomineerden de gelegenheid om hun werk, initiatief of organisatie te laten zien en toe te lichten en vragen van de jury te beantwoorden. Zo kan de jury zich, naast de schriftelijke voordrachten, ook persoonlijk een beeld vormen van de kandidaten. Na de werkbezoeken komt de jury bijeen om te bepalen wie de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 ontvangt.

Prijsuitreiking

De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op vrijdag 27 november van 16.00 tot 17.30 uur in het vernieuwde Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Aan de Cultuurprijs is een bedrag van 1.000 euro verbonden, beschikbaar gesteld door de gemeente Aalsmeer. De Cultuurprijs Aalsmeer 2026 wordt namens de gemeente georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer.

Foto: Dorpsdichter Marcel Harting, één van de zeven genomineerden voor de Cultuurprijs Aalsmeer 2026 (aangeleverd).