Een dag zonder zorgen voor bijzondere moeders

De Ronde Venen/Uithoorn – Even nergens aan hoeven denken, lachen, dansen, creatief bezig zijn en vooral genieten. Zaterdag 26 september bezorgde Rotaryclub AMU voor de 23e keer bijna veertig moeders van een thuiswonend kind met een beperking een volledig verzorgde dag uit. De moeders kwamen uit Aalsmeer, Kudelstaart, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Uithoorn en De Kwakel. Voor hen is de zorg voor hun kind een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven. Een verantwoordelijkheid, die vaak 24 uur per dag en zeven dagen per week doorgaat. Juist daarom stond deze dag helemaal in het teken van hen.

Al vroeg in de ochtend werden de moeders thuis opgehaald door leden van Rotaryclub AMU. Bij Vabels in Mijdrecht wachtte koffie met gebak en konden de deelnemers rustig binnenkomen en elkaar ontmoeten. Ook aan de thuisblijvers was gedacht. Zij werden verrast met feestelijk versierde lekkernijen van Brownies&downieS. Rotaryclubvoorzitter Jan-Dirk Ruizendaal en wethouder Anja Vijselaar openden de dag met enkele woorden. Daarna hoefde het gezelschap maar een klein stukje te lopen naar In het Nu van Brenda en Marco. Daar werd de groep in tweeën verdeeld. Bij Brenda draaide alles om ontspannen en lachen. Dat hoefde ze de moeders geen twee keer te vertellen, want de sessie zorgde al snel voor veel hilariteit. Bij Marco gingen de voetjes van de vloer. Op bekende muziek werden de eerste salsapassen geleerd en natuurlijk meteen uitgebreid geoefend. Het plezier en enthousiasme waren duidelijk zichtbaar.

Overlegd en gelachen

Na alle beweging was het tijd voor de lunch. Bij Van Walraven stond Sandy klaar om de groep te verwelkomen voor een uitgebreide maaltijd. Maar lang stilzitten was er niet bij. Na de lunch wachtte alweer een volgende verrassing. Nila en Robine hadden een grote hoeveelheid materialen klaargelegd waarmee de moeders hun eigen sieraden konden maken. Er werd geconcentreerd gewerkt, volop overlegd en gelachen. Aan het einde van de workshop mocht iedereen met zelfgemaakte sieraden meenemen. Daarna was het tijd voor een speciaal voor de moeders samengestelde pubquiz, onder leiding van Sandy van Walraven. De strijd bleef tot het einde spannend. Uiteindelijk wist team The Fantastic Four de overwinning binnen te slepen met slechts één punt verschil.

Contact tussen moeders

Ook de reis naar de laatste bestemming van de dag was bijzonder. Voor de deur stond een historische Leyland Verheul-bus van Stichting Veteraan Autobussen klaar. Daarmee vertrok het hele gezelschap richting Nieuwkoop. Bij restaurant Tijsterman werd de dag afgesloten met een gezellig diner. Een moment om samen na te praten over alles wat er die dag was gebeurd, voordat de moeders door de Rotaryleden weer veilig naar huis werden gebracht. De activiteiten maakten de dag bijzonder, maar misschien nog waardevoller was het contact tussen de moeders onderling. Mensen die elkaar aan het begin van de dag soms nauwelijks kenden, bleken elkaar snel te vinden. Ze delen een leven waarin de zorg voor een kind met een beperking een grote plaats inneemt.

Daardoor is soms maar een half woord nodig om elkaar te begrijpen. Er werd gelachen, ervaringen werden gedeeld en nieuwe contacten ontstonden vanzelf. Precies daarin schuilt de waarde van deze inmiddels 23-jarige traditie van Rotaryclub AMU. Niet alleen een dag waarop de zorg even naar de achtergrond mag verdwijnen, maar vooral een dag waarop de moeders zelf centraal staan. Even geen planning, geen verplichtingen en niet voortdurend ‘aan’ hoeven staan. Gewoon genieten. Samen met andere moeders die precies begrijpen wat dat betekent.

Een dag zonder zorgen voor veertig bijzondere moeders. Foto: Jip van der Valk