KDO Dames 2 handbalkampioen

De Kwakel – Een mooie prestatie voor de dames van KDO Dames 2 Handbal. Dit jonge team is in hun allereerste seizoen in de seniorencompetitie ongeslagen kampioen buitenseizoen geworden.

De beslissende wedstrijd werd afgelopen zondag bij KDO gespeeld. Met een overtuigende 31-20 overwinning op Nijenrodes stelden de dames het kampioenschap veilig. Onder toeziend oog van veel supporters werd na het laatste fluitsignaal het kampioenschap gevierd en stonden de bloemen klaar. Een prachtige afsluiting van een succesvol veldseizoen.

Bloemen voor de kampioenen. Foto: aangeleverd.