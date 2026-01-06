Wilnisse jeugd scoort met kerstbomenactie: 25 bomen in een ochtend

Wilnis – Een briefje in de brievenbus, een goed idee en een flinke dosis enthousiasme: dat was alles wat nodig was om een succesvolle kerstbomenactie op touw te zetten. Drie jonge inwoners van Wilnis – Veerle, Sofie en Mees – besloten niet te wachten tot de gemeente langskwam, maar zelf de handen uit de mouwen te steken.

De gemeente De Ronde Venen hanteert een eenvoudige regel: vanaf twintig ingezamelde kerstbomen worden ze gratis opgehaald bij één adres. Voor elke boom ontvangen de inzamelaars bovendien een beloning van 50 cent. Voor Veerle, Sofie en Mees was dat reden genoeg om in actie te komen. Ze gingen langs bij buren en bekenden, stuurden berichtjes en verzamelden in rap tempo bomen.

De teller stond al snel op 25 kerstbomen, ruim boven het minimum. Daarmee verdiende het drietal niet alleen een leuke bijdrage voor hun spaarpot, maar ook complimenten van ouders en buurtgenoten. “Ze vinden het geweldig om buiten bezig te zijn en iets nuttigs te doen”, aldus trotse ouders. “Beter dan achter een scherm zitten.”

Veerle, Sofie en Mees besloten niet te wachten tot de gemeente langskwam, maar zelf de handen uit de mouwen te steken. Foto: aangeleverd