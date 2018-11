Wie weet wat er met Koosje is gebeurd?

Vinkeveen – Koosje eis en teckel pup van 14 weken oud en is vermist sinds 2-november jl. Het vermoeden dat Koosje gestolen is wordt steeds groter. Dit omdat de pups (Koosje had nog een zusje Jet) niet zelfstandig door of om het hek kunnen, de sloot is gedregd en het erf wordt elke dag uitgezocht. Maar helaas geen Koosje.

Er is rond dat tijdstip door de buurman nog een ”vreemd” grijs busje in de straat gezien, en aangezien de baasjes tussen de weilanden wonen viel dit direct op. Koosje heeft een soort bruin ”snorretje” op haar neus, de bovenkant zwart onder bruin. Dit is een belangrijk kenmerk. Koosje was/is woonachtig in Vinkeveen. Hopelijk dat iemand haar herkent of de daders tot inkeer komen. Weet u meer? Bel 06-23551740