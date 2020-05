Wethouder op bezoek bij De Zwarte Ruiter

Aalsmeer – Eetcafé De Zwarte Ruiter opende in februari van dit jaar haar deuren. Enthousiast begonnen de vier compagnons, Herman Gorter, Jorn Varenhorst, Joris Meijer en Bram de Vries, aan deze nieuwe uitdaging. Alle vier met hun eigen specialisme. Ze waren krap vier weken open toen het coronavirus roet in het eten gooide. Wethouder Robert van Rijn wilde graag weten hoe het met ze gaat en ging op bezoek.

Ondanks alle maatregelen zitten de vier niet bij de pakken neer. Ze zijn direct begonnen met afhaalmaaltijden. Op de kaart staan heerlijke gerechten van zowel vlees, vis als vegetarisch. Dus voor ieder wat wils. Naast de gerechten bieden ze ook een barbecuepakket aan en organiseren ze diverse leuke acties voor jong en oud, zoals de ‘Poffertjesmiddag’ van afgelopen zondag waarbij kinderen in ruil voor een tekening een portie poffertjes cadeau kregen.

“Maar hoe goed het afhalen ook gaat. We willen graag weer open daarom zijn we het eetcafé nu zo aan het inrichten dat we straks veilig open kunnen”, vertelt Herman. “We runnen onze zaak met passie en plezier en dat doen we natuurlijk het liefst voor klanten die gezellig in ons eetcafé zitten.”

Koop Meer Lokaal

Wethouder Robert van Rijn: “Ik heb respect voor de flexibiliteit en creativiteit van de horeca en vind het prachtig om te zien hoe enthousiast en bevlogen Eetcafé De Zwarte Ruiter wordt gerund. Maar de horeca heeft wel hulp nodig. Als gemeente helpen we doordat de bedrijven geen gebruikersdeel van de OZB hoeven te betalen dit jaar en zijn we via VisitAalsmeer gestart met een KoopMeerLokaal actie. Maar u kunt ook iets doen. Daarom roep ik iedereen op: Koop Meer Lokaal! En help onze mooie bedrijven.”