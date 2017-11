Westeinder Sloeproei Team wint Grand Slam

Aalsmeer – Afgelopen weekend vond Muiden Pampus Muiden (MPM) plaats, de afsluitende race van het sloeproei seizoen. Met 130 sloepen aan de start, betrof dit één van de grotere evenementen dit seizoen. Een afsluiting over twee dagen, waarin in totaal drie rondjes geroeid moesten worden vanuit Muiden om het eiland Pampus. Een afstand van 7,5 kilometer per rondje. Deze wedstrijd telde nog mee in de uitslag voor de Grand Slam. De prijs voor de best presterende sloep van de gecombineerde wedstrijden HT, Grachtenrace Amsterdam en MPM.

Eerste in tussenklassement

Op zaterdag 4 november startte het Westeinder Sloeproei Team om 12.05 uur voor het eerste rondje. De omstandigheden waren goed, licht briesje en geen regen. Richting Pampus, met de wind in de rug, werd de snelheid opgevoerd tot 9.5 kilometer per uur en vele sloepen werden ingehaald. De terugweg was de wind pal tegen, heerlijke omstandigheden om helemaal kapot bij te gaan. Het eerste rondje werd afgelegd in 00:49:32 en daarmee stond het team eerste in het tussenklassement.

Om 15.35 uur ging het team op weg voor het tweede rondje, nu inmiddels in de regen. Nog niet helemaal uitgerust werd de strijd weer aangegaan met het weer en de tegenstanders. Dertien seconden langzamer deed het team over dit rondje, wat een tweede plaats opleverde. Einde van de dag voerde het team nog wel het tussenklassement aan.

Brakke Race

Op zondag 5 november om 11.35 uur moest het derde rondje geroeid worden. Dit rondje wordt de Brakke Race geroeid, omdat iedere roeier nog moet herstellen van de zeer succesvolle feestavond de avond ervoor. Daarbij waren de weersomstandigheden ook veranderd. Een stevigere wind stond er inmiddels op het IJmeer, met de wind schuin op de kop en dus redelijke golfslag. Het Westeinder Sloeproei Team moest dan ook diepgaan met zijn allen en finishte met een tijd van 00:50:00 voor het derde rondje.

Groot feest

De prijsuitreiking was uiteindelijk een groot feest voor het team uit Aalsmeer. Het team mocht allereerst op het podium komen voor de tweede plaats in het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien 2017. Daarna mocht het team wederom op het podium komen, ditmaal als winnaar van de Grand Slam 2017. Om het feest helemaal compleet te maken, mocht het Westeinder Sloeproei Team ook nog de wisselbeker als winnaar van MPM 2017 ophalen. Een fantastische afsluiting van een heel mooi roeiseizoen.