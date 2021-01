Wereldkankerdag: Adamas zet deuren digitaal open

Nieuw Vennep – ‘Aandacht voor kanker. Juist Nu’ is het thema van Wereldkankerdag 2021 op 4 februari. En dat is wat Adamas geeft! Niet alleen op deze dag, maar gedurende het hele jaar. “Dat we deze aandacht fysiek niet kunnen geven bij Adamas is ontzettend jammer”, zegt Annelies Osinga, leidinggevend coördinator Adamas Inloophuis. “Zeker nu wanneer (ex)patiënten, naasten en nabestaanden het harder nodig hebben dan ooit. Dit jaar zetten we de deuren digitaal open. Wellicht is dit zelfs nog laagdrempeliger dan fysiek”, lacht Annelies.

Verschillende activiteiten

Van 9.00 tot 21.00 uur biedt Adamas tal van verschillende activiteiten aan. Vragenuurtjes, Pilates, creatieve workshops als open atelier, Art Journal, creatief schrijven, een lotgenotengroep voor nabestaanden, een mooie lezing over de late gevolgen van kanker gegeven door het Spaarne Gasthuis en een fantastische workshop: Kanker heb je samen.

Met dit programma hoopt Adamas iedereen een idee te geven wat Adamas kan bieden wanneer je leeft met en na kanker. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.adamas-inloophuis.nl/wereldkankerdag.

Wereldkankerdag

Wereldkankerdag is ieder jaar op 4 februari. Deze dag is bedoeld om het bewustzijn rondom kanker te vergroten, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én hun naasten of nabestaanden – te onderstrepen. 75 inloophuizen in heel Nederland ondersteunen mensen met het (her)vinden van hun veerkracht in hun proces met kanker. Dit doen zij door het bieden van een luisterend oor, informatie en ondersteuning bij niet-medische vragen over leven met en na kanker. Kijk op www.wereldkankerdag.nl voor persoonlijke verhalen en activiteiten door het hele land.

Ondersteuning

Het Adamas Inloophuis ondersteunt mensen met het (her)vinden van hun veerkracht in hun proces met kanker. Dit wordt gedaan door het aanbieden van behoefte gerichte psychosociale ondersteuning en lichte fysieke activiteiten. Dit kan een 1-op-1 gesprek zijn, informatie (lezing, presentatie), een lotgenotengroep, een creatieve-, beweging of verdiepende activiteit.

In het Adamas Inloophuis werken 100 vrijwilligers die 6.000 bezoeken begeleiden. In het oncologiecentrum van het Spaarne Gasthuis werken 20 vrijwilligers die jaarlijks 6.500 bezoeken begeleiden. Het Adamas Inloophuis is 100% afhankelijk van giften, donaties en subsidies.