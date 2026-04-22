Waterrijk onderhoud aan groen in de buurt

Wilnis – Zaterdag hing er een bedrijvige sfeer in Wilnis-Dorp. Lokale bewoners en ondernemers kwamen samen om de handen uit de mouwen te steken en de recent aangelegde plantenbakken de aandacht te geven die ze nodig hebben. Onder leiding van Marga Poen werd er doelgericht gewerkt aan het onderhoud van het groen in de buurt.

Met een groot waterreservoir bij de hand zorgde Poen ervoor, dat iedereen zijn gieter kon vullen. Gewapend met gieters verspreidden de deelnemers zich over het dorp om de plantenbakken van voldoende water te voorzien. Tussendoor werd er ook geschoffeld, zodat het groen er weer netjes bijstaat.

Het initiatief bracht niet alleen praktische resultaten, maar versterkte ook de onderlinge betrokkenheid. Zo nam Paul Luksenburg zijn zoon Luuk mee om een handje te helpen. Samen zorgden zij ervoor, dat ook de laatste plantenbakken voldoende water kregen.

Om het onderhoud structureel aan te pakken, is afgesproken dat woensdag voortaan waterdag wordt. “Woensdag waterdag, dat bekt lekker”, aldus Poen, die tevreden terugkijkt op de gezamenlijke inspanning.

Op de foto: Het woensdag waterdag-team. Foto: aangeleverd.