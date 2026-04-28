Waterrijk dorp voor jaren op de schop

Vinkeveen – Naar aanleiding van Centrumplan Vinkeveen richt gemeente De Ronde Venen de hoofdinfrastructuur van Vinkeveen opnieuw in. Doorgaande wegen Bonkestekersweg, Reigerstraat, Plevierenlaan, Roerdompstraat, Kerklaan en Herenweg worden in fases opnieuw ingericht. Maandag 1 juni start fase 1, de Bonkestekersweg en Reigerstraat. De werkzaamheden duren tot en met september en hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van Vinkeveen. Inwoners, het lokale bedrijfsleven zullen er aanzienlijke hinder van ondervinden. Komende 12 mei is in De Boei van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst, waar alle informatie beschikbaar is. Ook zijn de ontwerptekeningen te bekijken en er is ruimte om vragen te stellen.

Herinrichting voor 200 woningen

De herinrichting is volgens de gemeente noodzakelijk om de ruim 200 nieuwe woningen van het Centrumplan Vinkeveen te kunnen realiseren en de doorgaande route veiliger te maken. De maximale snelheid wordt op de volledige doorgaande route verlaagd naar 30 km per uur. En komen brede rode fietsstroken, verkeersplateaus en attentievlakken op de rijbaan. Binnen fase 1 van het project wordt het kruispunt bij het Veenlanden College veiliger. Hier komt een rustpunt tussen de rijbanen en de bushaltes worden opgeschoven. De groeninrichting langs de Reigerstraat wordt aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren.

De gemeente voert het wegenplan uit in 4 fases: Fase 1: Bonkestekersweg en Reigerstraat, 1 juni tot en met 25 september 2026; Fase 2: Plevierenlaan en Roerdompstraat (2027); Fase 3: Kerklaan (2028)

Fase 4: Herenweg, kruising Kerklaan-N201 (2029). Tijdens fase 1 zijn de Bonkestekersweg en de Reigerstraat afwisselend afgesloten. Woonwijken blijven steeds vanuit een kant bereikbaar. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Aanpassingen openbaar vervoer

Door de werkzaamheden rijden buslijnen tijdelijk een andere route. Bushaltes Voorbancken, Waverbancken en Hoge Biezenpad zijn door de werkzaamheden onbereikbaar en vervallen tijdelijk. Bij haltes Winkelcentrum, Kerklaan, Bloemhaven, Mariaoord en Viaduct wordt wél gestopt: Lijn 121 (Mijdrecht-Hilversum) rijdt tussen Wilnis en Vinkeveen tijdelijk via de N212 en de N201. In Vinkeveen maakt deze lijn een lus langs haltes Kerklaan, Winkelcentrum, Bloemhaven, Maria-oord en Viaduct. Aan de Herenweg in Vinkeveen wordt, ter hoogte van de zeilschool en de Boathouse, een tijdelijke halte toegevoegd voor een overstap op de lijnen 326 en 330.

Woensdag 15 juli geldt een uitzondering: door de jaarmarkt die dan plaatsvindt, kan de bus de extra lus niet maken. De bus stopt die dag alleen bij halte Viaduct Vinkeveen. Lijn 326 (Mijdrecht – Amsterdam Bijlmer Arena) en lijn 330 (Uithoorn – Breukelen) stoppen tijdelijk niet bij haltes Kerklaan, Winkelcentrum, Hoge Biezenpad, Waverbancken en Voorbancken. De lijnen rijden tussen halte Marickenlaan (Wilnis) en Viaduct (Vinkeveen) via de N212 en de N201. Lijn 526 (Uithoorn – Mijdrecht – Uithoorn) rijdt een lus door Vinkeveen. Tussen haltes Burgemeester de Voogtlaan (Wilnis) en Viaduct (Vinkeveen) rijdt de bus via de N212 en de N201. Lijn 526 rijdt zowel naar Uithoorn als Breukelen in een richting via haltes Kerklaan, Winkelcentrum, Bloemhaven en stopt ook op de tijdelijke halte aan de Herenweg.

De toekomstige inrichting Reigerstraat in Vinkeveen. Foto: gemeente De Ronde Venen.