Aalsmeer – De Wall of Flowers gaat gerealiseerd worden bij het Flower Art Museum. De opgezette crowdfunding-actie voor dit unieke kunstproject van Alex P kreeg gelijk bij aanvang veel (financiële) steun. Van 39 naar 57 en 92 procent naar nu het volle bedrag binnen. En dat twee weken voor de streefdatum!

Besloten is nu om de actie nog voort te zetten. Met de huidige stand wordt de Wall of Flowers circa 20 meter lang. Maar, voor relatief lage meerkosten kan het kunstwerk een stuk langer gemaakt worden, zelfs twee keer zo lang. Daarmee heeft het nog meer impact, wordt de omgeving van het museum aan de Kudelstaartseweg verder opgefleurd en kunnen nog meer foto’s in het kunstwerk verwerkt worden.

Bijdragen zijn dus nog van harte welkom. Een donatie van 10 euro levert bij bezoek aan het museum een gratis kopje koffie of thee op en wie een bijdrage geeft van 25 euro krijgt er een stuk verse appeltaart bij. Kijk voor een donatie en voor meer info over de bijdrage-cadeaus op www.voordekunst.nl/projecten/10470-kunstwerk-wall-of-flowers#het-verhaal

De Wall of Flowers wordt een enorm kunstwerk opgebouwd uit duizenden persoonlijke, vrolijke, ontroerende en bijzondere foto’s van bloemen. Van dichtbij zijn duizenden fotootjes te zien, van veraf vormen alle foto’s samen een nieuw kunstwerk met mooie bloempatronen. De techniek, die gebruikt gaat worden, wordt ook wel een photile genoemd. Alex P is één van de pioniers in deze manier van kunst maken.

Voor de Wall of Flowers zijn heel veel foto’s nodig. Deze gaan verzameld worden via een publiekscampagne. Iedereen mag foto’s aanleveren. Vanaf 23 juni is het mogelijk om deze te sturen naar kunstenaar Alex P. Er wordt een speciale uploadpagina opgezet. Meer info volgt spoedig via www.flowerartmuseum.nl.