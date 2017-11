Veel waardering voor komedie Genesius

De Kwakel – Zaterdag 11 november speelde Toneelvereniging Genesius in De Kwakel de eerste uitvoering van het stuk ‘Wegens omstandigheden geopend’. Een komedie geschreven door A. Bremer en geregisseerd door Floortje Broos.

Nadat het publiek kennis had gemaakt met de verschillende types, volgden nieuwe en komische ontwikkelingen elkaar snel op. Het publiek liet zijn waardering blijken met een gulle lach.

In het dorpje Krimpen aan de Kronkel was ‘De Kromme Kronkel’ ooit een bruisend café. Na de Grote Knal kwam de grote krimp en Krimpen aan de Kronkel kromp tot een vlek in dat prachtige rivierlandschap. Broer en zus Krijn en Stien Kromme proberen het café nog draaiende te houden, maar behalve Bram Boterblom zijn er geen andere gasten die de barkrukken warm houden. De deuren sluiten is geen optie, Stien en Krijn hebben namelijk geen idee waar de sleutel is.

In het altijd zo rustige café zwaait de deur open, er komen drie dames binnen lopen. Wat ze daar te zoeken hebben, weet niemand, de dames weten het ook niet van elkaar…

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Wilt u het wel weten? Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor vrijdag 17 en zaterdag 18 november in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.30 uur. Kaarten á 7,50 euro verkrijgbaar bij Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560448 en Marga Westerbos, Hooilaan 27, De Kwakel, 0297-532970. Daarnaast kunt u terecht bij supermarkt De Quakel in De Kwakel of reserveren via de website: www.genesius-dekwakel.nl/kaartverkoop.