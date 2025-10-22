Regio – In een tijd waarin duisternis zeldzaam is geworden nodigt IVN De Ronde Venen & Uithoorn inwoners uit om het échte donker te beleven. Tijdens de landelijke ‘Nacht van de Nacht’ op zaterdag 25 oktober nemen natuurgidsen deelnemers mee naar een plek waar de nacht nog niet is verjaagd door kunstlicht: het natuurgebied rond de Zwarte Schuur aan de Botsholsedijk in Waverveen.

Straatlantaarns, schermen en zaklampen blijven bewust achterwege. In plaats daarvan staat de zintuiglijke ervaring centraal: het geritsel van bladeren, het mysterieuze geluid van een uil en met een vleermuisdetector wordt geluisterd naar de echolocatie van vleermuizen; dieren die in het donker met hun oren ‘zien’.

De excursie start om 19.30 uur en is bedoeld voor iedereen die wil ontdekken hoe bijzonder het donker kan zijn, juist door het te omarmen. Aanmelden kan via de website van IVN: ivn.nl/beleef-het-echte-donker.

Op de foto: Waar het donker nog echt donker is. Foto: aangeleverd.