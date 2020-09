Vrouwenkoor Vivace hervat repetities

Aalsmeer – Na een gedwongen rustperiode van zes maanden door COVID-19 is Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace op dinsdag 1 september weer voorzichtig begonnen met repeteren. Uiteraard met inachtneming van alle regels, zoals op de foto is te zien.

De repetities vinden plaats in het Dorpshuis van Kudelstaart. De beheerder had zijn uiterste best gedaan om de zaal coronaproef in te richten, waarvoor het koor hem natuurlijk hartstikke dankbaar is. Bovendien werd goed gelucht door beide zaaldeuren naar buiten open te zetten. Dus wel een vestje nodig!

Van optredens en concerten zal voorlopig nog geen sprake zijn, maar elkaar weer even zien en met elkaar zingen was al heel fijn. Overigens: het koor kan altijd nieuwe leden gebruiken. Geïnteresseerd? Kom gerust langs tijdens de repetitieochtend in het Dorpshuis van Kudelstaart, elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. De koffie staat om 10.30 uur klaar! Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met voorzitter Marijke Brussaard via 0297-326564.