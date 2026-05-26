Vrouwen en kinderen voorop in protestmars

Uithoorn – PVV-leider Geert Wilders brengt donderdag 28 mei in het kader van een verzetstournee een bezoek aan Uithoorn. Zijn komst is gekoppeld aan een demonstratieve mars, die wordt georganiseerd door het lokale initiatief ‘Uithoorn in protest’. Vanwege de omvang van de bijeenkomst en de route van de mars moeten inwoners van Uithoorn die avond rekening houden met tijdelijke verkeershinder en wegafsluitingen.

De avond start om 19.30 uur vanaf de Wiegerbruinlaan 8. Vanaf deze locatie vertrekt een protestmars, die in de richting van het Amstelplein zal lopen. Omstreeks 20.15 uur zal Geert Wilders daar arriveren om de aanwezigen toe te spreken.

Tijdelijke wegafsluitingen

De lokale autoriteiten en de organisatie adviseren omwonenden en weggebruikers om die avond rekening te houden met een aangepaste verkeerssituatie. Bepaalde wegen waarlangs de mars trekt, zullen tussen 19.30 uur en 20.30 uur tijdelijk worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit kan leiden tot extra reistijd in en rondom het centrum van Uithoorn.

Vreedzaam verloop

De organisatie ‘Uithoorn in protest’ benadrukt dat het gaat om een strikt vreedzame demonstratie. Om dit karakter kracht bij te zetten, is besloten om vrouwen en kinderen voorop te laten lopen in de mars. Volgens de initiatiefnemers is er in het voortraject nauw contact met de betrokken instanties en wordt er achter de schermen alles aan gedaan om zowel de mars als de daaropvolgende manifestatie op het Amstelplein rustig en ordelijk te laten verlopen.

