Paul de Leeuw voor uitreiking 2500e haarwerk in Vinkeveen

Vinkeveen – Een bijzonder moment voor Stichting Haarwensen krijgt vrijdag 12 juni een lokaal podium. In Partycentrum De Vink aan de Herenweg in Vinkeveen wordt dan het 2500e haarwerk uitgereikt. De overhandiging is in handen van Paul de Leeuw, die daarmee terugkeert naar de stichting, waar hij achttien jaar geleden ook een prominente rol speelde.

In 2008 was De Leeuw betrokken bij de uitreiking van het allereerste haarwerk van de stichting. Daarmee markeert zijn aanwezigheid niet alleen een mijlpaal in aantallen, maar ook een symbolische cirkel die rond is. Stichting Haarwensen ontstond in 2007 op initiatief van de in Vinkeveen woonachtige Yvonne de Boer en kon, mede dankzij aandacht in het televisieprogramma van De Leeuw, al snel haar eerste haarwerk schenken.

Emotionele impact

De stichting zet zich sindsdien in voor kinderen tot en met 18 jaar die door ziekte, medische behandelingen of aandoeningen zoals alopecia hun haar verliezen. Voor veel van deze kinderen heeft dat niet alleen een fysieke, maar ook een emotionele impact. Een haarwerk kan bijdragen aan het herstel van zelfvertrouwen en het gevoel ‘er weer bij te horen’.

Jaarlijks verliezen honderden kinderen in Nederland hun haar door bijvoorbeeld chemotherapie. Omdat goede haarwerken kostbaar zijn en slechts deels worden vergoed door zorgverzekeraars, biedt Haarwensen deze kosteloos aan. De haarwerken worden gemaakt van echt haar, dat wordt gedoneerd door vrijwilligers uit het hele land.

Moeilijke periode

Met de uitreiking van het 2500e haarwerk wordt zichtbaar wat achttien jaar inzet heeft opgeleverd. Achter dit aantal schuilt een breed netwerk van kappers, donateurs, vrijwilligers en betrokken ambassadeurs die zich inzetten om kinderen in een moeilijke periode te ondersteunen.

De keuze voor Vinkeveen als locatie benadrukt bovendien de betrokkenheid van de regio. Partycentrum De Vink, gelegen aan de Herenweg, biedt ruimte aan bijeenkomsten en evenementen en vormt het decor voor deze feestelijke, maar ook emotionele mijlpaal.

Het succes van Stichting Haarwensen is onlosmakelijk verbonden met de bereidheid van meisjes en vrouwen – donateurs – om hun haar af te staan. Vooral voor hen kan het een betekenisvol gebaar zijn om een deel van hun haar te doneren, juist omdat dit zo’n directe bijdrage levert aan het leven van leeftijdsgenoten. Met relatief weinig inspanning kan een groot verschil worden gemaakt in het leven van een kind dat door ziekte haar verliest. Door deze vorm van solidariteit levend te houden, blijft het mogelijk om kostbare haarwerken te maken en kinderen weer een stukje zelfvertrouwen terug te geven.

De bijeenkomst vrijdagmiddag 12 juni start om 14.00 uur staat in het teken van terugblikken en vooruitkijken. Want hoewel het 2500e haarwerk een indrukwekkend getal is, blijft de behoefte onverminderd bestaan. Voor Stichting Haarwensen is het werk nog lang niet klaar.

