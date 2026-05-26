Recreatieve 47e Dorpentocht 7 juni van start

Regio – Stichting Dorpentocht organiseert zondag alweer voor de 47e keer de Dorpentocht, het icoon onder de recreatieve fietstochten. Iedereen, jong en oud, kan van deze fietstocht langs de mooiste plekjes in de uitgebreide regio genieten. De tocht is er in twee afstanden: 40 km en 60 km.

De Dorpentocht, door velen de gezelligste fietstocht van Nederland, heeft dit jaar weer een heel bijzondere route. De uitgelezen kans om de omgeving van Uithoorn, Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht, Baambrugge, Aalsmeer, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel te leren kennen. De tocht gaat zowel door prachtige natuur alsook langs bebouwing. Waarschijnlijk passeren deelnemers plekken waar ze nog nooit zijn geweest. Er zijn mensen die bijna alle edities gefietst hebben. Die vroeger al met hun ouders of grootouders deelnamen en nu met hun kinderen of kleinkinderen. Zo hebben al vijf generaties genoten van de Dorpentocht.

Goede doel

De Dorpentocht wordt georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers die de kosten zo laag mogelijk houden. Deelname kan tegen een kleine bijdrage van 4 euro in de voorverkoop of 5 euro op de dag zelf bij een van de start/stempelposten. Hiervan gaat het grootste deel naar een goed doel. Vorig jaar ging er, bij een deelname van 1032 mensen, het mooie bedrag van 3,535 euro naar de Stichting Komma.

Het goede doel dit jaar is de Stichting Anders Amstelland. Deze stichting zet zich in voor inwoners in kwetsbare situaties die tussen wal en schip dreigen te vallen en nergens anders terechtkunnen. Wanneer reguliere voorzieningen tekortschieten, brengen zij lokale ondernemers in beweging om deze inwoners te helpen met hun producten, diensten en talenten.

Startplaatsen zijn dit jaar in: Uithoorn, Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht, Baambrugge, Aalsmeer, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel. Voor meer informatie: www.dorpentocht.net.

