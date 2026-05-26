VVD, D66 en CDA sluiten akkoord vorming nieuwe coalitie    

De Ronde Venen – De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie in De Ronde Venen zijn succesvol afgerond. De partijen VVD, D66 en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026-2030.

De afgelopen weken hebben de drie partijen intensief met elkaar gesproken over de koers voor de komende jaren. In een constructieve sfeer is gewerkt aan een akkoord waarin de verschillende ambities, verkiezingsprogramma’s en inhoudelijke prioriteiten zorgvuldig met elkaar zijn verbonden. Daarbij zijn compromissen gesloten die volgens de partijen recht doen aan de inbreng van alle deelnemers aan de onderhandelingen.

Fundament voor een stabiel bestuur

”Wij kijken terug op een zorgvuldig en constructief proces’’, zegt formateur Stijn Nijssen. ”Er is met wederzijds respect gewerkt aan een akkoord dat de verschillende partijen herkenbaar verbindt. Iedereen heeft concessies gedaan, maar steeds met het gezamenlijke belang van De Ronde Venen als uitgangspunt.”

De partijen benadrukken dat het coalitieakkoord niet alleen gebaseerd is op de inbreng van de coalitiepartijen. ”We hebben goede en constructieve gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad. Ook hun input is samen met de input uit de samenleving op een zorgvuldige manier verwerkt in het akkoord. Wij zijn ervan overtuigd, dat hiermee een stevig fundament ligt voor een stabiel en toekomstgericht bestuur’’, aldus Bart Richter van de VVD namens de drie partijen. Het coalitieakkoord wordt dinsdag 2 juni openbaar gemaakt. Op die dag wordt het akkoord aan de pers gepresenteerd en stellen de kandidaat-wethouders zich voor. De presentatie is vanaf 19.30 uur live te zien op RTV Ronde Venen en via de website van de gemeente.

Voorgedragen

De kandidaat-wethouders zijn: Anja Vijselaar (VVD). Anja Vijselaar wordt namens de VVD als kandidaat-wethouder voorgedragen voor een nieuwe periode. Met haar ruime bestuurlijke ervaring en brede kennis van de gemeente vormt zij een belangrijke stabiele factor binnen het nieuwe college. Dylan Lochtenberg (VVD. Dylan Lochtenberg wordt door de VVD voorgedragen als kandidaat-wethouder. Hij brengt bestuurlijke ervaring, een frisse blik en brede kennis van openbaar bestuur en organisatieontwikkeling mee. Cees van Uden (D66). Cees van Uden wordt door D66 voor een nieuwe periode voorgedragen als kandidaat-wethouder. Hij staat bekend als een verbindend bestuurder met oog voor samenwerking en inhoudelijke vernieuwing. En Amber Beijer (CDA). Amber Beijer wordt door het CDA voorgedragen als kandidaat-wethouder. Met haar betrokkenheid bij de lokale samenleving en ervaring als beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties levert zij een waardevolle bijdrage aan het nieuwe bestuur.

In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zal het coalitieakkoord ter vaststelling worden behandeld. Tijdens deze vergadering wordt de gemeenteraad gevraagd de kandidaat-wethouders te benoemen. Ook worden dan de raadsleden geïnstalleerd, die de zetel overnemen van de kandidaat-wethouders die nu in de gemeenteraad zitten.

V.l.n.r. Willem van Ham (D66), Bart Richter (VVD), Anja Vijselaar (VVD), Cees van Uden (D66), Amber Beijer (CDA), Dylan Lochtenberg (VVD), Coos Brouwer (CDA) en formateur Stijn Nijssen. Foto: aangeleverd.