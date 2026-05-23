Actie tegen nachtvluchten gestart

Regio – Een brede coalitie van burgers en maatschappelijke organisaties is op 19 mei een campagne gestart onder de vlag ‘Dag 👋 Nachtvluchten’. Met een manifest en een petitie eisen zij een volledige nachtsluiting van alle Nederlandse luchthavens tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. Het manifest, dat is ondertekend door twintig organisaties als Caring Doctors, Stichting S4R, en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, is 19 mei aangeboden aan het kabinet. De huidige plannen in het coalitieakkoord voor een sluiting tussen 00.00 uur en 05.00 uur schieten volgens de organisaties tekort.

Ernstige gezondheidsrisico’s

De impact van de luchtvaart op de leefomgeving in de regio is groot. Honderdduizenden omwonenden van vliegvelden kampen met ernstige slaapverstoring door vliegtuiggeluid. Dit speelt vooral aan het eind van de avond en in de vroege ochtend. Onderzoek toont aan dat structurele slaapverstoring leidt tot gezondheidsschade en verminderd functioneren overdag. Op de lange termijn verhoogt het bovendien de kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten.

Balans herstellen

Volgens de initiatiefnemers heeft de overheid burgers de afgelopen decennia onvoldoende beschermd. Het beleid was voornamelijk gericht op de groei van de luchtvaart. “Voor een goede nachtrust is een sluiting tussen 23.00 en 07.00 uur noodzakelijk”, stelt Van Brussel van Stichting S4R. “Daarbij mogen vluchten niet simpelweg worden verplaatst naar de randen van de dag.” Een volledige nachtsluiting is volgens de organisaties een eerste bewezen en noodzakelijke stap om de balans tussen luchtvaart en volksgezondheid te herstellen. Mensen kunnen de campagne steunen via de petitie ‘Dag 👋 Nachtvluchten’. Deze staat op https://stichting-s4r.nl/petitie-dag-nachtvluchten/ en wordt in het najaar aangeboden aan het kabinet.

Foto: Campagne tegen nachtvluchten in Nederland (foto aangeleverd).