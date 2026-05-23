Geluksroute toont houten kroonjuwelen

Door Janna van Zon

Aalsmeer – De Geluksroute – de naam zegt het al – staat zaterdag 20 en zondag 21 juni in het teken van geluk brengen en geluk ontvangen. Op verschillende locaties in Aalsmeer valt er dan veel vreugde te halen. Het kan niet anders dan dat Leonie en Maikel Faase Wouters op heel veel bewondering kunnen rekenen wanneer geluksplukkers de zelf ontworpen houten sieraden van Maikel zien.

Verrassing

Maikel – gediplomeerd meubelmaker – wilde zijn toekomstige bruid verrassen met een bijzondere trouwring die bij haar paste en dat lukte! Zij zei onmiddellijk ‘ja’. Leonie vertelt lachend dat er nog nooit niemand ‘nee’ heeft gezegd tegen een prachtig gemaakte houten (trouw)ring van Maikel. Het kijken naar deze verfijning zorgt voor een geluksgevoel. Het is zo bijzonder dat iemand in staat is zo iets moois te ontwerpen en uit te voeren. Het succes van de ringen gaf genoeg vertrouwen om naast de op maat gemaakte meubels met het ontwerpen en creeën van andere sieraden verder te gaan. Ook de oorbellen en hangers zijn stuk voor stuk spraakmakend en hun titels; blauwe maan, roodkapje en elventraan veelzeggend.

Maikel is niet bepaald een prater, hij creeërt schoonheid en Leonie zorgt ervoor dat de schoonheid openbaar wordt gemaakt. Zij bezoeken speciale beurzen of gelegenheden die passen bij deze kleinoden. Zo deden zij verleden jaar tijdens de Kunstroute in de N201 mee aan de kunstroute. Trudy Rothe zag het werk kocht een ring en nodigde hen uit om tijdens de Geluksroute te komen exposeren in de KunstKas. Ook Melissa de Vos een trouwe vrijwilliger van de N201 – zij heeft haar studie edelsmid afgerond in Schoonhoven – draagt nu naast haar eigen ontwerpen ook een ring van Maikel.

Geen geheimen

Welke houtsoorten en andere materialen er nodig zijn voor een fraai resultaat en wat er allemaal bij komt kijken om zover te komen bestaan geen geheimen. Leonie is juist trots om de kennis te delen en te vertellen wat er allemaal nodig is om van een plat stukje fineer een ronde ring te maken. Als eerste engeltjes geduld en verder een creatief brein. Het ambacht dat vroeger veelvuldig werd toegepast is wat in de vergetelheid geraakt maar de methode werkt nog steeds. Door het hout eerst te koken wordt het soepel en kan het gebogen worden. Het samenvoegen van verschillende reepjes hout en andere materialen zoals fossiele haaientanden en/of koper zorgt voor een eigen identiteit. Ter afsluiting krijgen de ringen een beschermlaag van kunsthars. Bij de hangers en oorbellen worden ook edelstenen verwerkt. Beleef een geluksmoment door deze kroonjuwelen van dichtbij te bekijken!Voor meer informatie over adressen tijden en deelnemers: www.geluksroute.nu. Voor aanmelding; geluksrouteaalsmeer@gmail.com.