Kinderen in de prijzen bij Kom in de Kas

Regio – Tijdens de recentelijk gehouden Kom in de Kas stond niet alleen de glastuinbouw centraal, maar ook de creativiteit van jonge bezoekers. Voorafgaand aan het evenement werden kleurplaten verspreid op verschillende scholen in de regio. Kinderen konden hun mooiste creaties vervolgens inleveren bij de deelnemende bedrijven.

De kleurplatenwedstrijd leverde een groot aantal kleurrijke en enthousiaste inzendingen op. Inmiddels zijn de winnaars feestelijk verrast met mooie groene prijzen. Joep uit Aalsmeer, Derek uit Amstelveen en Fleur, Belle en Emilie uit De Kwakel namen hun prijzen blij in ontvangst.

Ook werden de winnaars extra in de watten gelegd met planten van (oud) Kom in de Kas-deelnemers HilverdaFlorist en de MOES Tuinen Amstelveen. Daarmee zijn ze helemaal klaar voor een groene en zonnige zomer.

De organisatie van Kom in de Kas kijkt met veel plezier terug op de actie, die niet alleen zorgde voor mooie kunstwerken, maar ook voor extra betrokkenheid van kinderen en gezinnen uit de regio bij de wereld van bloemen, planten en glastuinbouw.

Kinderen in de prijzen. Foto: aangeleverd.