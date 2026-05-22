Record aantal verlengingen bij Handbal Aalsmeer

Aalsmeer – Royal FloraHolland HV Aalsmeer is verheugd om mee te kunnen delen dat maar liefst zeven spelers zich opnieuw verbinden aan de club door hun contract te verlengen, een record binnen de vereniging.

De selectie blijft daarmee grotendeels intact. Spelverdeler Vaidas Trainavicius blijft ook komend seizoen het spel dirigeren, terwijl routinier René de Knegt als keeper van grote waarde zal zijn voor het team. Ook schutter Tim Bottinga en de doelgerichte linkerhoek Donny Vink verlengen hun verblijf bij de club.

Daarnaast kiest Royal FloraHolland HV Aalsmeer bewust voor de toekomst met het vastleggen van drie veelbelovende talenten: cirkelspeler Niels Zeedijk, linkerhoekspeler Bart Lambregts en midopbouwer Sten Brouwer. Met deze mix van ervaring en jeugdig talent onderstreept de club haar ambitie om zowel op korte als lange termijn te blijven presteren.

Met deze contractverlengingen kunnen supporters zich ook komend seizoen verheugen op vertrouwde namen en attractief handbal. Royal FloraHolland HV Aalsmeer laat weten dat deze contractronde nog niet ten einde is. Houd de website en socials de komende weken scherp in de gaten, want er worden snel meer verlengingen én enkele spectaculaire verrassingen bekend gemaakt!

Foto: Vaidas Trainavicius in actie. Foto: www.kicksfotos.nl