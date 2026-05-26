Klas 3/4 OBS De Kajuit wint leesgameprijs

Uithoorn – De leerlingen van groep 3/4 van OBS De Kajuit uit Uithoorn hebben een bijzondere prestatie geleverd op het gebied van leesbevordering. Met een speciaal opgezette leesgame wisten zij in korte tijd een indrukwekkend aantal boeken te lezen, goed voor de hoogste beloning: de gouden beker.

De leesgame startte 25 maart en had als doel het leesplezier en de leesmotivatie onder de leerlingen te vergroten. Voor ieder boek dat zelfstandig werd uitgelezen, vulden de kinderen thuis samen met hun ouders een vragenstrook in. Deze werd vervolgens op school ingeleverd. Aan de deelname waren duidelijke voorwaarden verbonden: de boeken moesten zelfstandig gelezen worden en stripboeken telden niet mee.

Succesvol

De aanpak bleek succesvol. Voor elk gelezen boek ontvingen de leerlingen een ‘munt’, die werd verzameld in een spaarpot. Tussentijds werden mijlpalen gevierd met kleine beloningen bij 50 en 100 gelezen boeken. Het enthousiasme onder de kinderen was groot, wat resulteerde in een snelle opeenvolging van behaalde doelen.

Eerder hoopten de leerkrachten dat vóór de zomervakantie 150 boeken gelezen zouden worden. Dat doel werd echter ruimschoots en sneller dan verwacht bereikt. Al na 53 dagen stond de teller op 150 boeken. Daarmee verdiende de klas de gouden beker, die werd uitgereikt door kinderboekenschrijfster Cindy Pieterse.

Leesplezier

In totaal lazen de leerlingen samen 8.589 pagina’s. Opvallend is dat 60 procent van de boeken werd gelezen door meisjes en 40 procent door jongens. Volgens de school ligt de grootste winst echter niet alleen in de cijfers, maar in het vergrote leesplezier. De leerlingen zijn zichtbaar enthousiaster geworden over lezen en zetten de leesgame voort, met als doel nog meer boeken te verslinden vóór de zomervakantie.

De leerkrachten en ouders spreken hun trots uit over de inzet en prestaties van de kinderen. Het initiatief benadrukt volgens de school het belang van actief leesonderwijs en betrokkenheid van ouders.

