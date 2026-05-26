Kaartverkoop AJOC Festival gestart

Mijdrecht – Terwijl veel festivals noodgedwongen gas terugnemen, kiest het AJOC Festival in Mijdrecht juist voor groei en vernieuwing. Met een compleet vernieuwde uitstraling, een nieuwe terreinindeling en opvallende publiekstrekkers, zoals een 40 meter hoog reuzenrad, zet het festival nadrukkelijk in op de toekomst.

Het AJOC Festival, dat plaatsvindt op 19, 20 en 21 juni 2026, presenteert dit jaar een vernieuwde festivalbeleving voor een breed publiek. De vrijwilligers achter het AJOC Festival werkten het afgelopen jaar achter de schermen aan een frisse koers, waarbij toegankelijkheid, sfeer en vernieuwing centraal staan.

Nieuwe uitstraling en grotere beleving

De vernieuwing begint al bij de uitstraling van het festival. Het AJOC Festival introduceert een nieuw logo, een vernieuwde website en een eigentijdse visuele identiteit die beter aansluit bij de volgende generatie bezoekers.

Op het festivalterrein zelf wordt die nieuwe koers doorgetrokken. Zo verschijnt er een grote festivaltent met ruimte voor live-optredens, entertainment en verrassende acts. Daarnaast wordt een vernieuwd foodplein ingericht met diverse foodtrucks en een gevarieerd aanbod aan eten en drinken.

Blikvanger van het terrein wordt zonder twijfel het bijna 40 meter hoge reuzenrad, dat bezoekers uitzicht biedt over Mijdrecht en de omgeving.

Festival voor jong en oud

Naast muziek zet het AJOC Festival nadrukkelijk in op beleving en interactie. Zo kunnen bezoekers onder meer terecht in een karaokebar en worden er verschillende interactieve activiteiten toegevoegd aan het programma.

“Het wordt dit jaar echt een totaalbeleving”, zegt Nicole de Jong namens de organisatie. “We hebben voor alle doelgroepen iets te bieden.” Volgens de organisatie moet het festival een plek blijven waar meerdere generaties samenkomen. Juist daarom blijft het evenement bewust toegankelijk en betaalbaar voor bezoekers uit de regio.

Oranjeavond op groot scherm

Ook voetballiefhebbers komen tijdens het festival volop aan hun trekken. Op zaterdag wordt de WK-wedstrijd tussen Nederland en Zweden live uitgezonden op een gigantisch led-scherm op het festivalterrein. Speciaal daarvoor openen de poorten die dag al om 17.00 uur, zodat bezoekers ruim op tijd samen kunnen komen voor de aftrap om 19.00 uur en vooraf een lekker hapje hebben kunnen eten op het nieuwe foodplein.

De organisatie verwacht een echte Oranje-sfeer op het terrein, waar supporters gezamenlijk de wedstrijd kunnen beleven. Ongeacht de uitslag gaat het feest daarna onverminderd verder in de grote festivaltent, met optredens van onder andere Wolter Kroes. Want zoals het publiek inmiddels weet: “Wij zijn er weer bij en dat is priiiimá!”

Lokaal karakter

Ondanks de groei en vernieuwing blijft het lokale karakter van het AJOC Festival behouden. Het festival wordt nog altijd georganiseerd door vrijwilligers uit de regio en draait op de betrokkenheid van het dorp en lokale sponsoren.

Daarmee wil de organisatie laten zien dat ook een lokaal festival ambitieus kan blijven vernieuwen, juist in een periode waarin veel evenementen onder druk staan.

De kaartverkoop voor het AJOC Festival 2026 is inmiddels gestart via www.ajocfestival.nl.

Een sfeerbeeld van een eerdere editie. Foto: aangeleverd.