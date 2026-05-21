Glastuinbouw regio Aalsmeer presenteert toekomstvisie

Aalsmeer – Jacco Vooijs (voorzitter) heeft namens de regio Aalsmeer van Glastuinbouw Nederland de visie ‘Werken aan een toekomstbestendig glastuinbouw in regio Aalsmeer’ overhandigd aan Ruud Knorr, directeur van Greenport Aalsmeer. De visie schetst hoe de glastuinbouw richting 2005 onlosmakelijk verbonden blijft met de regio en een actieve bijdrage levert aan gezondheid, geluk en een groene leefomgeving. Ruud Knorr sprak zijn waardering uit voor de visie en onderschreef het belang van een gezamenlijke langetermijnagenda voor de regio. “Deze visie geeft richting, maar het verschil maken we in de uitvoering. Als Greenport brengen we ondernemers, overheden en kennisinstellingen bij elkaar om die volgende stap ook echt te zetten.”

Met de overhandiging markeren de glastuinbouwsector en Greenport Aalsmeer een volgende stap richting gezamenlijke uitvoering. Doel is om de regio verder te ontwikkelen tot een duurzame, innovatieve en internationaal toonaangevende glastuinbouwregio.

Robuust cluster

De visie beschrijft Aalsmeer als een robuust glastuinbouwcluster waar collectieve energieoplossingen, warmtenetten en slimme elektriciteitssystemen zorgen voor stabiliteit in het energiesysteem. De kas ontwikkelt zich tot energiebron, met opslag en uitwisseling van warmte en elektriciteit. Daarmee draagt de glastuinbouw niet alleen bij aan haar eigen verduurzaming, maar ook aan die van de gebouwde omgeving.

Ook op het gebied van ruimtegebruik, wonen en werken benoemt de visie duidelijke keuzes. Deze moeten de verdere ontwikkeling en professionalisering van de sector mogelijk maken, zonder het functioneren van de bestaande glastuinbouwgebieden onder druk te zetten.

Foto: Jacco Vooijs (voorzitter Glastuinbouw Nederland) overhandigt de visie ‘Werken aan een toekomstbestendig glastuinbouw in regio Aalsmeer’ aan Ruud Knorr (directeur Greenport Aalsmeer). Foto: aangeleverd (Greenport Aalsmeer).

