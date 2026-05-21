Minder gesubsidieerde warmtepompen in Aalsmeer

Aalsmeer – In de gemeente Aalsmeer werden in 2025 minder warmtepompen met ISDE-subsidie geplaatst dan een jaar eerder. Het aantal daalde van 170 naar 153, een afname van 10 procent. Dat blijkt uit een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster op basis van cijfers uit de Klimaatmonitor. Deze daling past bij de landelijke trend. In negen op de tien gemeenten werden vorig jaar minder apparaten met ISDE-subsidie geplaatst dan een jaar eerder. Binnen deze categorie gaat het vooral om warmtepompen.

In Aalsmeer werden in 2025 in totaal 153 apparaten met ISDE-subsidie geplaatst. Een jaar eerder waren dat er 170. Daarmee kwam de ontwikkeling uit op een daling van 10 procent. De categorie gesubsidieerde apparaten bestaat binnen de ISDE-regeling onder meer uit warmtepompen, zonneboilers en elektrische kookvoorzieningen. In de praktijk gaat het echter vooral om warmtepompen; zonneboilers en kookplaten vormen slechts een klein deel van het totaal.

Bij isolatiemaatregelen gaat het niet om aantallen apparaten, maar om gesubsidieerde vierkante meters. In Aalsmeer werd vorig jaar 13.925 vierkante meter isolatie met ISDE-subsidie ondersteund, tegenover 14.936 vierkante meter in 2024. Dat is een daling van 7 procent.

In totaal ging er in Aalsmeer vorig jaar 406.900 euro aan subsidie naar apparaten zoals warmtepompen en zonneboilers. Voor isolatiemaatregelen werd 392.709 euro uitgekeerd. In 2024 ging het respectievelijk om 518.781 en 291.630 euro.

De terugval komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen jaren is er veel veranderd rond de warmtepomp. Waar eerder nog werd ingezet op een verplichting bij vervanging van de cv-ketel, zette het kabinet-Schoof daar in 2024 een streep door. Sindsdien is het voor huiseigenaren minder urgent om op korte termijn over te stappen.

Ook financieel veranderde er iets. Per 2025 is de berekening van de ISDE-subsidie voor warmtepompen aangepast. Vooral kleinere warmtepompen, die juist bij veel woningen passen, kregen daardoor minder subsidie. De ISDE-regeling blijft ondertussen een belangrijke subsidie voor woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen. Via deze regeling kunnen zij onder meer subsidie krijgen voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers.

Volgens Marco Schuurman van Slimster laten de cijfers zien hoe gevoelig de verduurzamingsmarkt is voor politieke keuzes. “Een warmtepomp is voor veel huishoudens nog altijd een flinke investering. Dan maakt het veel uit of de overheid duidelijke langetermijnzekerheid biedt. Als verplichtingen verdwijnen en subsidies veranderen, zie je dat mensen investeringen sneller uitstellen.”