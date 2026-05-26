Handbal: Aalsmeer knokt zich naar finale!

Aalsmeer – Royal FloraHolland HV Aalsmeer heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de finale om het Nederlands kampioenschap handbal. In eigen huis, De Bloemhof, rekende de ploeg overtuigend af met Hurry-Up: 34-26. Daarmee werd de eerdere nederlaag (30-26) in Zwartemeer ruimschoots weggewerkt en was een plek in de eindstrijd veiliggesteld.

Aalsmeer wist vooraf wat het te doen stond: winnen met minimaal vijf doelpunten verschil. Halverwege was de spanning nog volledig intact. De thuisploeg leidde met 16-12, precies genoeg om in de race te blijven, maar nog niet beslissend. Toen Sjoerd Boonstra na rust de stand op 21-19 bracht, leek Hurry-Up even aan een stunt te mogen ruiken. Die hoop bleek echter van korte duur. De Drenten werden slordiger in balbezit en Aalsmeer profiteerde optimaal in de omschakeling. Met snel spel en efficiënte afronding liep de thuisploeg verder uit. Grote uitblinker was Vink, die maar liefst veertien doelpunten voor zijn rekening nam, waarvan meerdere vanaf de strafworplijn.

In de slotfase maakte Aalsmeer het verschil overtuigend en werd het benodigde gat ruimschoots geslagen. Met nog een 1,5 minuut te gaan was er helaas nog een medisch incident waardoor de wedstrijd meer dan 3 kwartier stil heeft gelegen. Door onder andere snel en goed handelen van verschillende aanwezigen in de sporthal is het gelukkig goed afgelopen. Door deze lange onderbreking zorgde de 34-26 eindstand niet echt voor feestvreugde in De Bloemhof.

Aalsmeer treft in de finale Kras/Volendam. De eerste wedstrijd staat gepland op 31 mei om 14.30 uur in Volendam. De return volgt in Aalsmeer op 7 juni om 14.00 uur. Het publiek is van harte welkom om de ploeg te steunen in de strijd om de landstitel.

Foto: Uitblinker Donny Vink. Foto: www.kicksfotos.nl