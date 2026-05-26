Kampioenen Bowling Vereniging Mijdrecht

Mijdrecht – De teams van de Bowling Vereniging Mijdrecht speelden op maandag- en woensdagavond in een trio-formatie hun houseleague. Na een seizoen vol sportieve strijd werden de seizoensprijzen na een gezellig afsluitend toernooi uitgereikt.

De teams op nummer een, twee en drie per league werden gehuldigd. De prijswinnende teams kregen een beker en voor ieder teamlid een medaille uitgereikt. De maandageindstand: 1. Rodaal, 2. Roll-over 3. SchStrikebout, 5ten en Tuinhout, 4. Strikebout, 5. Strike Back, 6. Triple Seven, 8. H.N.A.Z. De woensdageindstand 1. MLJ Projects , 2. Van der Laan’s Glasbedrijf, 3. Bahlmann Sport, 4. Samen Sterk. 5 Soms Een X, 6. Strike Time, 7. Lekker Belangrijk, 8. Hoezo.

Nieuwe leden welkom

De vereniging heeft ruimte voor nieuwe leden. Dit kan individueel, maar ook in teamverband. Door een handicapsysteem is het uitdagend voor alle bowlers met een verschillend vaardigheidsniveau om tegen elkaar te spelen en de punten voor het kampioenschap te behalen.

Eens sfeerproeven, kom dan op 31 augustus of 2 september zelf in actie tijdens een van de ingooiavonden. Meer informatie: www.bvmijdrecht.nl of leg contact via de e-mail: info@bvmijdrecht.nl.

De woensdagkampioenen. Foto: aangeleverd.