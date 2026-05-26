Kunstroute Zijdelveld 6 en 7 juni voor en door jong en oud

Uithoorn – Wat zo’n vijftien jaar geleden begon met zeven pionierende Uithoornaars, is uitgegroeid tot een evenement met 48 deelnemende tuinen en 95 kunstenaars en artiesten, Kunstroute Zijdelveld. “De omvang mag dan veranderd zijn, de locatie en de gemoedelijke sfeer zijn hetzelfde”, aldus Sandra Klein. Het Zijdelveld is een parallelweg langs de provinciale weg tussen Amstelplein en Watsonweg. Dit jaar vindt het evenement 6 en 7 juni plaats van 12.00 tot 17.00 uur. Een aanrader voor iedereen die laagdrempelig aangeboden kunst en creatief vertier wel kan waarderen, of je nu een rasechte kunstliefhebber bent of gewoon nieuwsgierig.

Unieke setting

Sandra Klein vormt samen met buurtbewoner Margreet Brakel en voormalig buurtbewoner Paula Schulte al jaren de organisatie van het evenement dat om het jaar wordt gehouden in hun straat aan het Zijdelmeer. Ieder heeft z’n eigen inbreng: van organisatietalent tot galeriehouder en kunstenaar. Dit jaar organiseert het enthousiaste comité alweer de tiende editie van een evenement dat je hier in de regio gerust als uniek kunt beschouwen: “Kunstroute Zijdelveld is in die zin uniek dat er nergens hier in de omgeving een kunstroute is die door bewoners zelf wordt georganiseerd in hun eigen straat. Over een lengte van een kilometer tref je in de voor- en achtertuinen van 48 adressen – van huisnummer 2 tot en met 70 – allerlei soorten kunst”, vertelt Sandra. Denk hierbij aan schilderijen, beeldhouwwerken, fotografie, mozaïek, kunstzinnige tassen, stalen bankjes en vilten bloemen. Kunst die je neer kunt zetten, ophangen of gebruiken. Je ontmoet de makers zelf, hoort de verhalen achter het werk en ervaart de creativiteit.

Kunst en creatief vertier

Als bezoeker kun je niet alleen kunst van lokale en regionale kunstenaars bewonderen of aanschaffen, maar word je ook getrakteerd op de kunsten van bands en koren, een gitaarleraar en een rondwandelende dorpsdichter, zanger en karikaturist. Bovendien is er aan het creatief inspireren van de jeugd gedacht. Op het kinderplein kunnen kinderen beide middagen onder begeleiding van volwassenen onder meer geschminkt worden, slijm, stuiterballen en regenboogbuisjes maken, naar een ballonnenartiest en op zondag naar het poppentheater. Op de route zijn er ook rustpunten voor een sanitaire stop en voor een drankje, ijsje en hapje.

Check de socials

Aan alles is gedacht en deze tiende editie belooft twee inspirerende middagen voor jong en oud. Het enige dat niet geregeld kan worden is het weer. “Zolang het droog is, gaat het door.” Op de vraag of verplaatsen naar een overdekte locatie dan geen optie zou zijn, is Sandra resoluut: “Nee, dat zou de unieke kracht achter het evenement onderuithalen: Kunstroute Zijdelveld hoort echt plaats te vinden in de open lucht, in de sfeervolle tuinen aan het Zijdelveld.” Het weer heeft al die jaren meegezeten. Bij twijfel is het raadplegen van Facebook en Instagram van Stichting Kunstroute Zijdelveld raadzaam. Daar is ook het actuele programma te vinden en kunnen belangstellenden alvast kennismaken met de indrukwekkende variatie aan deelnemende kunstenaars en artiesten.

Sterk collectief

De kunstroute kan niet bestaan zonder bewoners die hun tuinen beschikbaar stellen, waarvan sommigen zelf kunstenaar zijn. Maar ook niet zonder al die andere kunstenaars en de artiesten die willen meedoen, de vrijwilligers, subsidiënten, de gemeente, lokale ondernemers waar promotie mag worden gedaan en de professionele inzet van EHBO-ers en verkeersregelaars. Kunstroute Zijdelveld mag je eigenlijk gewoon niet missen en laat zien waar een relatief klein dorp groots en uniek in kan zijn; dit jaar alweer voor de tiende keer.

V.l.n.r. Margreet, Paula en Sandra. Foto: Joke van Vliet.