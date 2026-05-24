Music in the Air (155): Arie Koningen

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Arie Koningen is geboren en getogen in Aalsmeer. De ‘Farregatter’ kwam in september 1942 ter wereld, als een van een tweeling (twee-eiig). Hij maakte deel uit van een gezin van 7: vader, moeder 2 meiden en 3 jongens. Vader had een kwekersbedrijf en Arie trad in zijn voetsporen, hij volgde tuinbouwonderwijs en de vakschool voor de Bloemisterij. Hij werkte in de snijbloemen en bloempottenteelt. Hij trouwde met Anne en het stel kreeg drie kinderen (waarvan nog twee in leven), ook kwamen er kleinkinderen én een achterkleinkind.

Wat doet muziek met jou, Arie?

“Muziek is mijn alles, zelf doen maar ook luisteren: Klassiek, mannenkoorzang, country. Ik houd ook van de muziek van Vicky Brown en van geestelijke muziek.”

Je bent bekend van Mannenkoor Con Amore. Vertel er eens iets over?

“Ik kreeg de bijnaam ‘Mister Con Amore’ indertijd van Joke Wegman, (Radio Aalsmeer). Hoe ik erbij ben gekomen? Bestuursleden van het mannenkoor gingen destijds bij mannen langs of zij lid wilden worden. Zo ook bij mijn vader, maar die had er geen zin in en stuurde ze door naar mij. Ik werd gevraagd om eens te komen luisteren, en zo werd ik lid in maart 1967! Het lidmaatschap duurde tot maart 2026… Bijna zestig jaar lidmaatschap, waarvan bijna veertig in een bestuursfunctie: secretaris, tweede voorzitter, adviseur, stil bestuurslid, PR enz. Het waren jaren met pieken en dalen, voor- en tegenspoed, van geweldig tot redelijk goed. Er was ontzettend veel papierwerk. Van schrijven, typen (met één vinger) tot uiteindelijk de PC, geleerd met vallen en opstaan. Vergaderen deden we soms kort en ook wel heel lang, agenda’s verslagen, jaarstukken, en zo verder ondersteund door mijn dochters en vrouw. De laatste tijd moest ik wat repleties missen door de mantelzorg die ik gaf.”

Wat zijn de mooiste Con Amore herinneringen?

“De reis naar Canada met een verblijf van tien dagen, en vele concerten, en alle bloemen van de VBA, een telegram van de Koningin tijdens een optreden. Verblijf bij een gezin, dat alles voor je wil doen, de bloemen die de VBA meegaf als cadeau voor het gastgezin en een gedeelte daarvan brengen naar een graf van een van de ouders, dat was nog een hele lange autorit. Ook een diner met kreeften, met de burgemeester aldaar. Een concert ‘Blessing the Waters; en dan aangesproken worden door een Hollandse immigrant met de vraag: zal Aalsmeer handbal winnen vandaag?

Maar ook ons jubileumconcert met Vicky Brown. Ik wist niet dat er zoveel mensen in de kerk pasten…”

Is er toekomst na Con Amore?

“Zingen in een koor doe je met zijn allen; het waren er nu 27 tijdens het afscheidsconcert. Ooit had Con Amore bijna het predikaat ‘grootste mannenkoor van Noord-Holland, met 115 leden. Maar als de leden steeds ouder worden, uiteindelijk wegvallen en er geen nieuwe meer bijkomen gaat het niet goed. Met 27 man kun je geen koor runnen. De kosten van een dirigent en optredens worden dan te duur. Dan moet je de knoop doorhakken en dat is stoppen.”

Mannenkoor Con Amore met Arie vooraan, de tweede van rechts. (Foto aangeleverd).