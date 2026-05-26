De Ronde Venen -Swim4Brains is 31 mei weer te gast bij Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude voor de open water zwemmen clinic. De vereniging is officieel partner van de stichting.

In verschillende tempogroepen wordt getraind in de Vinkeveense Plassen en kunnen de deelnemers onder begeleiding van de zwemanalysetrainers ervaren hoe het is om in open water te zwemmen.

Swim4Brains is een jaarlijks fondsenwervingsevent, dat zich inzet om bewustzijn te creëren en fondsen te werven voor mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen zoals hersenbloedingen, dementie, Parkinson en hersenletsel door ongevallen (NAH) door een sportieve uitdaging aan te gaan.

Met elke zwemslag dragen zij bij aan onderzoek, herstel en ondersteuning om weer mee te doen in de maatschappij voor iedereen die een niet-aangeboren hersenaandoening heeft. Allemaal ten bate van en in samenwerking met de Hersenstichting. Meer informatie: www.swim4brains.nl.

Clinic open water zwemmen in de Plassen. Foto: aangeleverd.