Tenniskidsdag bij Tennisclub Uithoorn

Uithoorn – Kinderen die nieuwsgierig zijn naar tennis kunnen zondag 7 juni van 12.00 tot 14.00 uur kennismaken met de sport tijdens de tenniskidsdag van Tennisclub Uithoorn. Deze open dag is speciaal voor jeugd van 6 tot en met 12 jaar.

Speelse manier

Tijdens de middag maken de kinderen op een speelse manier kennis met tennis. Onder begeleiding van ervaren trainers leren zij de basisslagen en de belangrijkste spelregels. Uiteraard is er ook tijd om samen een paar wedstrijdjes te spelen. Tenniservaring is niet nodig en leenrackets zijn aanwezig. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juni via hwww.uithoornactief.nl, onder het kopje Sjors Sportief – Tennisclub Uithoorn of per mail naar opendag@tcuithoorn.nl. Smaakt de Tenniskidsdag naar meer? Dan kunnen kinderen de hele zomer blijven tennissen met de speciale zomerchallenge van Tennisclub Uithoorn. Meer informatie is te vinden op www.tcuithoorn.nl.

Tenniskidsdag 7 juni bij Tennisclub Uithoorn. Foto: aangeleverd.