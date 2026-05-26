Petitie zegt niet alles over steun herinrichting Vinkeveen

Vinkeveen – De discussie over de herinrichting van de doorgaande route door Vinkeveen laait verder op nu ruim 900 inwoners een petitie hebben ondertekend tegen het verdwijnen van bestaande fietspaden. Toch is daarmee niet automatisch duidelijk hoeveel weerstand er werkelijk bestaat tegen het totale verkeersplan van de gemeente De Ronde Venen.

De gemeente wil de Bonkestekersweg, Reigerstraat, Plevierenlaan, Roerdompstraat, Kerklaan en een deel van de Herenweg de komende jaren opnieuw inrichten. Aanleiding is het Centrumplan Vinkeveen, waarbij bijna tweehonderd nieuwe woningen worden gebouwd. Volgens de gemeente zijn aanpassingen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren en de infrastructuur toekomstbestendig te maken. De maximumsnelheid op de route gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Daarnaast komen er rode fietsstroken op de rijbaan, verkeersplateaus en aangepaste kruispunten. Op sommige plekken verdwijnen vrij liggende fietspaden en worden deze vervangen door fietsstroken op de weg.

Onrust

Juist dat laatste punt zorgt voor onrust onder een deel van de inwoners. Tegenstanders vrezen dat fietsers minder veilig worden wanneer zij dichter tussen het autoverkeer terechtkomen. De petitie tegen het verwijderen van fietspaden werd inmiddels ruim 900 keer ondertekend. Maar volgens betrokkenen zegt dat aantal niet direct iets over de steun voor of afwijzing van het complete herinrichtingsplan. De petitie richt zich specifiek op het behoud van de fietspaden. Of de ondertekenaars ook tegen andere onderdelen van de plannen zijn zoals de snelheidsverlaging, veiligere kruispunten of vergroening van de openbare ruimte blijft onbekend.

“Uit de petitie blijkt vooral dat veel inwoners waarde hechten aan vrijliggende fietspaden”, klinkt het vanuit verschillende betrokkenen rond het dossier. “Daaruit kun je niet automatisch concluderen, dat dezelfde groep tegen de volledige herinrichting van de doorgaande route is.”

De gemeente benadrukt, dat het ontwerp in overleg met inwoners en een klankbordgroep tot stand is gekomen. Tegelijkertijd laat de discussie zien hoe gevoelig veranderingen in verkeerssituaties liggen, zeker in een dorp waar bereikbaarheid en verkeersveiligheid dagelijks merkbaar zijn. De werkzaamheden starten op 1 juni met de Bonkestekersweg en Reigerstraat. Die eerste fase duurt tot eind september. De complete herinrichting van de doorgaande route wordt verspreid over meerdere jaren uitgevoerd en loopt volgens planning door tot 2029.

De petitie zegt niet alles over de steun voor de wegherinrichting in Vinkeveen. Foto: Wilco de Vries.