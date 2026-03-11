Vrouwelijke kandidaten DRV trekken gezamenlijk op

De Ronde Venen – Vrouwen die op de kandidatenlijsten staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen kwamen zaterdag 7 maart samen voor een gezamenlijke flyeractie. Vrouwen van CDA, VVD, D66, GroenLinks-PvdA, Seniorenpartij, Lokaal en Fair en 50PLUS gingen de straat op om met inwoners in gesprek te gaan over het belang van vrouwelijke vertegenwoordiging in de lokale politiek.

De actie vond plaats in aanloop naar Internationale Vrouwendag, 8 maart, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Hoewel vrouwen een grote rol spelen in de samenleving, zijn zij in veel gemeenteraden nog altijd ondervertegenwoordigd.

Verbinding

De flyeractie stond ook in het teken van verbinding. Ondanks hun verschillende politieke achtergronden trokken de deelnemende vrouwen bewust samen op. De initiatiefnemers wilden hiermee laten zien dat samenwerking over partijgrenzen heen mogelijk is wanneer het gaat om het versterken van een inclusieve en representatieve lokale democratie. “Op een dag als deze laten we zien dat diversiteit en samenwerking elkaar niet hoeven te bijten”, aldus een van de initiatiefnemers. “We vertegenwoordigen verschillende partijen, maar delen een gemeenschappelijke ambitie: een gemeente waarin iedere vrouw de ruimte voelt om haar stem te laten horen.”

Diversiteit

Tijdens de flyeractie gingen de kandidaten met inwoners in gesprek over onderwerpen die vrouwen raken, zoals veiligheid op straat, toegankelijkheid van zorg, financiële onafhankelijkheid en kansen voor vrouwen. De vrouwelijke kandidaten benadrukken dat het belangrijk is dat vrouwen meepraten en meebeslissen over dit soort thema’s. Daarnaast leidt meer diversiteit in een gemeenteraad tot betere besluiten. Verschillende perspectieven en ervaringen zorgen voor bredere afwegingen en sterkere oplossingen voor de hele samenleving. “Door op een vrouw te stemmen, draag je bij aan meer balans en diversiteit in de gemeenteraad”, aldus de deelnemende kandidaten.

Wie benieuwd is welke vrouwen in zijn of haar gemeente verkiesbaar zijn voor de gemeenteraad, kan dit bekijken via www.stemopeenvrouw.nl.

Op de foto: Vrouwen die op de kandidatenlijsten staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen kwamen zaterdag 7 maart samen voor een gezamenlijke flyeractie. Foto: Wilco de Vries.