AH Jos van den Berg hoofdsponsor kleding AKU-trainers

Uithoorn – Het trainersgilde van Atletiek Vereniging Uithoorn (AKU) is de laatste jaren met de grote toename van het ledenaantal uiteraard meegegroeid. Daarom was het moment aangebroken om alle trainers in nieuwe trainingskleding te steken.

AH Jos van den Berg is al vele jaren sponsor van scholierenveldloop en medesponsor van Uithoorns Mooiste en de Kooyman Polderloop, de grote loopevenementen die AKU jaarlijks organiseert. De vereniging is heel blij en trots dat Jos van den Berg nu ook hoofdsponsor is geworden van het nieuwe kledingpakket dat de AKU-trainers gaan dragen.

‘Warme vereniging’

Afgelopen vrijdag tijdens de jeugdtraining is de nieuwe overeenkomst tussen AH Jos van den Berg en AKU getekend en is het nieuwe kledingpakket gepresenteerd en uitgedeeld aan de trainers. Het pakket bestaat uit een T-shirt, een Longsleeve en een winterjas. Op alle kledingstukken is het logo van AH Jos van den Berg duidelijk zichtbaar. Tijdens de finale van de pupillencompetitie op zaterdag liepen de trainers te pronken in hun nieuwe outfit.

Jos van den Berg voelt zich al vele jaren sterk verbonden aan AKU: “Ik geniet van alle jonge atleten die ik vanavond enthousiast zie sporten en wil de vele evenementen, zoals bijvoorbeeld de scholierenveldloop, die AKU organiseert graag ondersteunen. Kinderen worden op deze manier gestimuleerd om te gaan sporten. AKU is een warme vereniging, waar ik me thuisvoel en voel me als sponsor gewaardeerd”.

AKU is heel verheugd dat Jos van den Berg de sponsoring van AKU op deze manier heeft uitgebreid en daarmee is de band tussen beide partijen voor langere tijd versterkt en gecontinueerd. A&M Producties uit De Kwakel is leverancier en medesponsor van de kleding en heeft in afstemming met AH Jos van den Berg de opmaak van de logo’s verzorgd.

Op de foto: Jos van den Berg tussen het trainersgilde. Foto: aangeleverd.