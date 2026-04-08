Vrolijke zangmorgen met Wim Holla en de Lente Meisjes

De Ronde Venen – Het Veenweidebad in Mijdrecht vormde donderdag 2 april het sfeervolle decor voor een bijzonder muzikale ochtend. Onder leiding van Wim Holla genoten zo’n veertig deelnemers, waaronder vier nieuwe gezichten, van een warme en levendige zangbijeenkomst met klassieke Oudhollandse liedjes.

Van 10.00 tot 12.00 uur vulden bekende melodieën de ruimte, waarbij het enthousiasme hoorbaar én zichtbaar was. Het traditionele lied ‘Boffie boffie, waar blijft de koffie?’ luidde zoals altijd het pauzemoment in, tot grote hilariteit van de vaste deelnemers.

Wat de ochtenden extra bijzonder maakt, is de persoonlijke betrokkenheid van Wim Holla. Samen met zijn vrouw straalt hij elke bijeenkomst weer plezier uit, en hij rijdt vooraf langs om enkele oudere dames op te halen die anders niet zouden kunnen deelnemen. “Iedereen moet mee kunnen zingen,” is al jaren zijn motto en dat bleek ook deze ochtend weer.

De zangbijeenkomsten trekken een steeds grotere groep liefhebbers, maar volgens de organisatie is er zeker nog ruimte voor meer dorpsgenoten die graag eens willen meedoen. Wie graag zingt en houdt van vertrouwde Oudhollandse liedjes, is van harte welkom om aan te sluiten bij een van de volgende ochtenden in het Veenweidebad.

Op de foto: Wim Holla en de Lente Meisjes. Foto: Wilco de Vries.