Voorronde NK Stoepranden in De Ronde Venen

Mijdrecht – Op het speelterrein van de basisscholen De Eendracht en Hofland in Mijdrecht vindt op woensdag 13 juni de voorronde van het Nederlands Kampioenschap Stoepranden plaats. De voorronde is onderdeel van de activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Nationale Buitenspeeldag. Naast het stoepranden zijn er veel andere activiteiten waaraan kinderen kunnen deelnemen, zoals onder andere een rodeostier, een gladiatorspel, een pannakooi, levensgroot darten en een superglijbaan.

,,Buitenspelen is gezond en gezellig’’, zegt Rein Kroon, wethouder Sport (CDA). ,,Uit onderzoek onder kinderen, ouders en opa en oma’s blijkt dat er steeds minder wordt buiten gespeeld, terwijl buitenspelen om allerlei redenen goed en leuk is om te doen. Vanwege het sociale aspect, maar natuurlijk ook omdat het goed is om te bewegen.’’

Uitdagender

Kroon vindt het goed dat de stichting Jantje Beton zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimten en meer speeltijd. ,,Eén van de activiteiten die Jantje Beton organiseert is het Nederlands Kampioenschap Stoepranden. De kinderen komen met dit leuke spel in beweging in de buitenlucht. Het leuke van deze activiteit is dat het niet leeftijd gebonden is. Je kan dit doen, ongeacht je leeftijd. Bijvoorbeeld een opa die met zijn kleindochter gaat stoepranden. Ik hoop dat veel kinderen en ouderen meedoen op 13 juni en dat een aantal van hen de eer van onze gemeente verdedigt op het NK in het najaar. Misschien komt de uiteindelijke winnaar wel uit onze gemeente.’’ Op www.derondevenen.nl/stoepranden is de oproep van wethouder Kroon te zien om deel te nemen aan de Buitenspeeldag en de voorronden.

Deelnemen

De voorronde van het NK Stoepranden vindt plaats vanaf 13 uur op de speelterreinen van De Eendracht en de Hoflandschool. Om deel te nemen is opgeven gewenst, minimumleeftijd is 6 jaar. Opgeven kan door een mail te sturen naar m.benacchio@derondevenen.nl. Vermeld in de mail naam en leeftijd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Meedoen op basis van inloop op de dag zelf is ook mogelijk, maar dan moet er mogelijk langer gewacht worden.

Tijdens de voorronde van het NK Stoepranden in Mijdrecht worden 25 kinderen geselecteerd voor het Nederlands Kampioenschap. Dat wordt op 16 september gehouden in Rotterdam. Vervoer naar de locatie wordt geregeld door Jantje Beton.

Op de foto:

Wethouder Kroon oefent met kinderen van basisschool De Windroos voor de voorronden van het NK Stoepranden