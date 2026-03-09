Abcoude – In Fort Nigtevecht is tot en met 17 mei de VoorjaarsExpo te zien, een kleurrijke ode aan ambacht en natuurlijke materialen. In de sfeervolle fortkamers komen keramiek van Paulien Ploeger, quilts van Corneeltje Welch en een houten object van Mariken de Goede op bijzondere wijze samen.

Bezoekers dwalen door het historische fort en maken een zintuiglijke reis langs strand en zee, planeten en patronen, traditie en vakmanschap, allemaal steek voor steek, stap voor stap vormgegeven door vrouwenhanden. De organisatie van ‘Indeachtenomstreken’ richt jaarlijks zes exposities in, telkens met een nadruk op ambachtelijke kwaliteit.

Het fort is elk weekend geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de koffiehoek wacht snoei goeie koffie met huisgemaakte taart en het gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk. Elke laatste zondag van de maand is er bovendien om 15.00 uur een Fort-Podium. Meer informatie: www.indeachtenomstreken.nl.

VoorjaarsExpo brengt ambacht tot leven in Fort Nigtevecht. Foto: Indeachtenomstreken.