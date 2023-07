Voor iedereen die graag tekent en schildert

Regio – Vanaf eind augustus start Atelier De Kromme Mijdrecht weer met cursussen tekenen en schilderen voor jong en oud. Je krijgt les van een ervaren docent die je helpt jouw creativiteit te ontdekken en die je ondersteunt met advies en informatie over kunstenaars en teken- en schildertechnieken. Ervaring is niet nodig!

Natuurlijk is het mogelijk om eerst een gratis proefles te volgen, zodat je kan ervaren of het iets voor jou is. Heb je materiaal waar je graag mee wilt werken? Neem dit gerust mee. Heb je nog geen materialen? Dan zijn er voor de eerste les diverse verf en tekenbenodigdheden waar je mee aan de slag kan. De docent helpt je graag op weg.

Voor volwassenen

Je bent in de lessen niet gebonden aan een bepaald thema. Voor iedereen is er de mogelijkheid om te werken aan zijn of haar eigen onderwerp met eigen materialen. Of het nu een landschap is, een portret of een abstract werk, alles kan! Maak je keuze en ga lekker aan de slag, of laat je inspireren door de docent.

Op de website vind je informatie over de specifieke vaardigheden en creatieve voorkeuren van de docenten. Op die manier kun je vooraf zien waarbij hij of zij jou goed kan begeleiden en inspireren.

In les 1 vraagt de docent aan alle deelnemers wat de deelnemers graag willen leren en wordt het onderwerp van de komende lessen voor de groep met elkaar besproken. Natuurlijk kan je ook je eigen onderwerp kiezen. De docent zal je in beide gevallen zo goed mogelijk begeleiden. Er zijn nog enkele dagdelen beschikbaar, schrijf je in via onze website of vraag een proefles aan!

Ook voor de jeugd

Ben je gek op tekenen en/of schilderen, dan kun je bij AKM terecht voor het volgen van lessen op de woensdagmiddag (basisschool jeugd vanaf 8 jaar) of vrijdagmiddag (vanaf 12 jaar). Voor de jeugd zijn de materialen bij de lessen inbegrepen.

Blokken

Atelier de Kromme Mijdrecht begint eind augustus met het najaarblok. Hierna volgen het winterblok en het voorjaarblok. Je kunt je opgeven voor het hele seizoen: drie blokken van tien lessen of voor een los blok. Locatie: Atelier de Kromme Mijdrecht – Gebouw Trekvogel – Karekiet 49 – Mijdrecht. Inschrijven en informatie: www.atelierdekrommemijdrecht.nl

E-mail: leden@atelierdekrommemijdrecht.nl