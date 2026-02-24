Volop drukte bij zangfeest in De Boei

Vinkeveen – Er waren afgelopen zondag weer veel zangliefhebbers aanwezig in De Boei in Vinkeveen. In een caféachtige omgeving werd het publiek onthaald op goede muziek van een uitstekend combo dat de zangers en aanwezigen niet alleen over zee begeleidde naar verre oorden, maar ook in de liederen het dorp Vinkeveen niet links liet liggen. Het zeemansleven werd in al zijn aspecten uitvoerig gestalte gegeven en uitstekend vertolkt door de solisten, het koor van Shanty & Zeemanskoor de Turfschippers en de Piratenmeiden. Door de grote tekstschermen werd het publiek nadrukkelijk betrokken bij de zang, vooral toen de muziek en het koor soms stopte en de zaal de zang moest overnemen. En dat lukte prima.

Op de foto: Veel geïnteresseerden voor het zangfeest in De Boei. Foto: aangeleverd.