Volkstuinieren in De Kwakel

De Kwakel – Volkstuinieren mag zich verheugen in een al maar groeiende belangstelling. Niet in de laatste plaats door de moestuinpotjes actie van de landelijke grootgrutter. Wat zou het leuk zijn om de volgende stap te maken van de huiskamervensterbank naar een heus stukje moestuin in de buitenlucht.

Om de drukte en de stres enigszins het hoofd te bieden is het heerlijk om bezig te zijn met Moeder Natuur en met alles wat die ons te bieden heeft. Volkstuinieren heeft inmiddels al lang niet meer het stoffige imago van tientallen jaren geleden voor alleen maar 65-plussers. Steeds meer jonge mensen en dan vooral ook gezinnen met jonge kinderen ervaren het moestuinieren als een opvoedkundige must. En dat niet alleen, wie rondscharrelt op een volkstuincomplex ervaart al snel de bijzondere sfeer, de hulpvaardigheid en de heerlijke eigenwijsheid van het volk dat tuiniert.

Groeiende belangstelling

Volkstuinverenigingen ervaren echter steeds meer de enorme druk van gemeentes en projectontwikkelaars die niets liever willen dan de natuur om te bouwen naar huizen, kantoren en bedrijventerreinen. Het arsenaal aan volkstuingrond is de laatste jaren dan ook aanzienlijk geslonken, terwijl de belangstelling er voor alsmaar groeide.

Volkstuinvereniging ‘Achter de Vuurlijn’ prijst zich gelukkig met de beschikbaarheid van maar liefst 15.000 vierkante meter ongerepte volkstuingrond omsloten door water in een perfecte rustgevende omgeving en gelegen in een gebied tussen de Vuurlijn en de Boterdijk in De Kwakel. Het complex biedt plaats aan zo’n 50 hobbytuinders en is vanaf de openbare weg vrijwel niet zichtbaar.

Huren of rondleiding

Door omstandigheden is de laatste maanden een gering aantal kavels vrijgekomen en er is dus weer de mogelijkheid om een stukje volkstuin te huren. Voor informatie, een bezoekje of een rondleiding kunt u een afspraak maken met de eigenaar van het complex de heer Dikkeboom, tel. nr. 06 51362996 of raadpleeg voor meer actuele informatie de website van de volkstuinvereniging: www.achterdevuurlijn.nl