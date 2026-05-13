Vogels kijken: meer dan een hobby

Regio – Vogels kijken is allang niet meer het exclusieve domein van verrekijkerfanaten en notitieboekjes. Het is in. Bijna iedereen herkent inmiddels de merel in de tuin of de kievit in de polder. En dat is niet voor niets. Vogels observeren brengt rust, scherpt het oog en verdiept de blik op de eigen leefomgeving.

Eind mei start IVN De Ronde Venen & Uithoorn met de cursus ‘Vogels kijken en iets meer’. In drie overzichtelijke thema’s, tuinvogels, weidevogels en moerasvogels, krijgen deelnemers zicht op gedrag, leefgebied en bijzondere kenmerken van vogels die hier voorkomen. De combinatie van drie theorieavonden en drie excursies zorgt voor verdieping en praktijkervaring.

De cursus richt zich op belangstellenden die al wat soorten kennen, maar verder willen kijken dan alleen de naam. Voor 40 euro biedt IVN daarmee meer dan kennis alleen: aandacht, verwondering en verbinding met de natuur om de hoek. Inschrijven kan via ivn.nl of via vogelwerkgroep@ivn-drvu.nl.

