Volle bingozalen verbinden Mijdrecht: ‘Iedereen kent elkaar hier’

Mijdrecht – De kantine van Argon stond vrijdag 8 mei opnieuw volledig in het teken van gezelligheid, spanning en saamhorigheid. Supportersvereniging De Lijnkijkers organiseerde daar haar maandelijkse bingoavond, een traditie die inmiddels niet meer weg te denken is uit Mijdrecht. Vanaf 19.00 uur stroomde de kantine aan de Hoofdweg langzaam vol.

Jong en oud zochten een plekje uit aan de lange tafels, gewapend met bingokaarten, stiften en vooral veel enthousiasme. Om 19.30 uur gaf spreekstalmeester Peter Lakervel het officiële startsein voor een avond die duurde tot ongeveer 23.00 uur. De hoofdprijs zorgde vooraf al voor de nodige gesprekken in de zaal: een airfryer inclusief een Albert Heijn-waardebon van honderd euro.

Maar wie dacht dat het alleen om de prijzen draaide, kwam bedrogen uit. De bingoavond draait vooral om ontmoeting en verbinding binnen de gemeenschap. Enkele weken geleden brachten we ook al een bezoek aan een bingoavond van De Lijnkijkers.

Wat opnieuw opvalt, is hoe laagdrempelig het spel blijft. Buurtbewoners, ouderen, gezinnen en trouwe Argon-supporters weten elkaar hier moeiteloos te vinden. De bingo vormt daarmee veel meer dan alleen een spelavond; het is een sociale ontmoetingsplek waar de gemeente samenkomt. Dat blijkt ook uit de opkomst. Net als eerdere edities was de zaal vrijdagavond weer volledig gevuld.

Opbrengst voor jeugd Argon

De maandelijkse bingoavonden van De Lijnkijkers zijn steevast uitverkocht en populair bij een breed publiek. De organisatie zorgde daarnaast voor een gastvrije ontvangst. Het eerste kopje koffie of thee was gratis voor alle bezoekers. De opbrengst van de avond komt bovendien volledig ten goede aan de jeugd van Argon, waardoor deelnemers niet alleen kans maakten op mooie prijzen, maar tegelijkertijd ook de jeugdafdeling van de club ondersteunen. Met volle tafels, fanatieke deelnemers en veel gelach bewees de bingoavond opnieuw dat een eenvoudig spel soms precies genoeg is om mensen samen te brengen.

Op de foto: Bingo als sociale ontmoetingsplek waar Mijdrecht samenkomt. Foto: aangeleverd.