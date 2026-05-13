Inclusieve Sport Experience maakt indruk bij leerlingen

De Kwakel/Uithoorn – Niet iedereen kan vanzelfsprekend meedoen aan sport en spel. Een lichamelijke of mentale beperking kan daarbij flinke drempels opwerpen. Juist daarom is bewustwording essentieel en laten zien van wat wél mogelijk is. Met de Inclusieve Sport Experience van Team Sportservice ervaren leerlingen zelf hoe het is om te sporten met een beperking en ontdekken zij inclusie in de praktijk.

Leren door te doen

Tijdens de Inclusieve Sport Experience maken kinderen op een interactieve manier kennis met sporten met een beperking. Ze leren meer over het leven met een beperking, stellen hun vragen aan een ervaringsdeskundige en ontdekken hoe het is om zelf te sporten onder andere omstandigheden. Door zelf te ervaren ontstaat begrip, respect en een bredere kijk op inclusie.

Leerzame dag

Onlangs beleefde groep 8 van basisschool De Zon in Uithoorn zo’n inspirerende dag vol ontdekking en actie. Ervaringsdeskundige Ilona van Stichting Rolstoeldansen vertelde openhartig over haar handicap en wat rolstoeldansen voor haar betekent. De praktijk begon al bij binnenkomst: de lift op school was defect, waardoor Ilona het lokaal op de eerste verdieping niet kon bereiken. Een concreet voorbeeld van dagelijkse obstakels waar zij regelmatig tegenaan loopt. Ook het schoolplein, vol stoepjes en randjes, bleek uitdagend om overheen te manoeuvreren. Dit leidde al direct tot scherpe en nieuwsgierige vragen van de leerlingen.

Zelf in een rolstoel, zelf ervaren

In de sportzaal gingen de leerlingen zelf actief aan de slag. Ze dansten op muziek in een rolstoel, legden een blindenparcours af met ondersteuning van een buddy en speelden een fanatiek potje zitvolleybal. Door deze ervaringen kregen de kinderen een goed beeld van wat sporten met een beperking inhoudt.

Ook wethouders José de Robles en Jan Hazen toonden hun betrokkenheid en bezochten de activiteiten. Wethouder Jan Hazen nam zelfs deel aan het blindenparcours, inclusief een uitdagende koprol, een opdracht die hij moeiteloos volbracht.

Bewustwording

Na afloop kwamen er volop reacties los. De leerlingen stelden nieuwsgierige vragen en deelden openhartig hun inzichten. Zo vroegen ze zich af of een hand wel eens tussen de spaken kan komen, wilden ze weten of de activiteit vaker terugkomt en gaven ze aan hoe leuk rolstoeldansen is, maar ook hoe zwaar zij het zouden vinden om altijd in een rolstoel te zitten. Anderen benoemden direct wat zij zelf kunnen betekenen, bijvoorbeeld door iemand in een rolstoel te helpen in de supermarkt. Het maakte duidelijk dat het een dag was vol leren, ervaren en bewustwording. De leerlingen gingen naar huis met een nieuwe blik op sport, inclusie en hun eigen rol daarin.

Meer scholen, meer impact

De mogelijkheden om de Inclusieve Sport Experience bij meerdere scholen aan te bieden worden momenteel onderzocht. Meer informatie over dit programma? Neem contact op met de buurtsportcoach van Team Sportservice in de gemeente Uithoorn: Ilonka den Ouden, idenouden@teamsportservice.nl.

Op de foto: De kinderen maakten onder meer kennis met zitvolleybal en rolstoeldansen. Foto: Patrick Hesse/Vision Quest.