Abcoude – Afgelopen 5 mei vond het tweede schaaktoernooi plaats in Buurtkamer Abcoude van Samens aan Dorpszicht 22. Bijzonder aan dit toernooi was dat schakers van alle leeftijden meededen. De jongste speler was 6 jaar en de oudste was ouder dan 60. Vaak speelden jonge schakers heel goed tegen meer ervaren spelers. Soms wisten zij hen zelfs te verslaan. Veel spelers hadden elkaar nog nooit eerder gezien, maar naarmate de middag vorderde leek het steeds meer op een groep die elkaar al jaren kent. Ze keken mee bij elkaars partijen en probeerden samen de schaakpuzzel op te lossen die de wedstrijdleiding had opgezet. Hoewel er een serieuze competitie was met twee rondes van drie partijen, draaide het toernooi vooral om plezier en meedoen. Na afloop kreeg niet alleen de winnaar Thijs, maar alle deelnemers een prijs.

Schaaklessen

Schaken krijgt een steeds grotere plaats in Buurtkamer Abcoude van Samens. Zo zijn er op dinsdagmiddag schaaklessen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier is nog voldoende plek. Interesse? Mail dan naar schaaklesabcoude@gmail.com voor meer informatie.

Voor oudere spelers (vanaf 10 jaar) start op donderdag 21 mei een wekelijks open inloop schaakmiddag in de Buurtkamer. Van 15.00 tot 16.30 uur kunnen schakers die zin hebben om laagdrempelig een potje te spelen naar Dorpszicht 22 in de Angstelborgh komen. Aanmelden kan via info@stichtingsamens.nl onder vermelding van schaakinloop Abcoude. Voor meer informatie: 0297 – 230 280.

Op de foto: Schaken verbindt jong en oud in Abcoude. Foto: aangeleverd.