Boekpresentatie Schaamvogel voor Vogelbescherming

Abcoude – Wanneer is een vogel een schaamvogel of een wensvogel of gewoon een geluksmoment? Het columnboekje van Ria Waal over ‘Natuur dichtbij Huis’ laat al die vogels en geluksmomenten langskomen. Het is een informatief en helder geschreven boekje en leest lekker weg. Het boekje is samengesteld met columns, die Ria schreef voor de Nieuwe Meerbode voor de rubriek Natuur dichtbij Huis.

Bij de boekpresentatie in het nieuwe tuinhuis van de natuurvereniging De Ruige Hof waren veel natuurvrienden aanwezig. Alle bezoekers kregen een bijzonder welkomstdrankje gemaakt van ingrediënten uit de natuur. Ze genoten van de presentatie door natuurgids Jetske van de Bijtel en van het verhaal over Botshol, toen het nog een moeras was. Spannend voorgelezen door inwoner van Abcoude Bartho Braat. Hij is een Nederlands acteur en stemacteur, voornamelijk bekend door zijn rol als Jef Alberts in Goede tijden, slechte tijden.

260 euro voor Vogelbescherming

Na afloop van de boekpresentatie was er een spontane signeersessie. Er werden veel boekjes verkocht. De opbrengst van de presentatie van 260 euro ging naar Vogelbescherming Nederland. De Vogelbescherming was blij met de gift en reageerde dat het niet alleen in het belang van de vogels is om ons land een rijk vogelland te houden, maar ook bijdraagt aan ons eigen welzijn en ons de gelegenheid biedt van vogels te genieten.

Het boekje neemt je mee naar bijzondere plekken in de regio, is mooi verzorgd en nog steeds voor slechts 10 euro verkrijgbaar bij de boekwinkels in De Ronde Venen en Uithoorn. Bij Mondria in Mijdrecht, Fred Abcoude en bij de Readshops in Vinkeveen en Uithoorn.

Op de foto: De boekpresentatie levert 260 euro op voor de Vogelbescherming. Foto: aangeleverd.