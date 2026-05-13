Mini-portrettekenaar verrast winkelend publiek

Mijdrecht – Bram Bam zorgde zaterdagmiddag 9 mei voor een opvallende en creatieve sfeer in het centrum van Mijdrecht Dorp. Rond 16.00 uur verscheen de illustrator bij De Lindeboom, waar hij in hoog tempo bezoekers vastlegde met zijn snelle en herkenbare tekenstijl. Geen overdreven karikaturen met uitvergrote neuzen of komische oren, maar juist persoonlijke en treffende portretjes waar mensen zichzelf direct in herkenden. Binnen enkele minuten toverde de tekenaar met vaste hand een uniek kunstwerkje op klein papier tevoorschijn. Bezoekers konden spontaan plaatsnemen voor een korte tekensessie en gingen vervolgens naar huis met een bijzonder aandenken aan hun middag in het dorp. De live-act trok veel bekijks en bracht een gezellige, kunstzinnige sfeer in het winkelgebied.

Op de foto: Mini-portrettekenaar Bram Bam. Foto: Wilco de Vries.